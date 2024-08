El CD Estradense de Manuti y Javicho se calza las botas

Vuelve el fútbol al Novo Municipal de A Estrada. Esta noche, a partir de las 21.00 horas, el remozado Club Deportivo Estradense entrenado por Manuti y Javicho jugará la eliminatoria previa de la fase autonómica de la Copa Federación que le medirá a la Unión Deportiva Barbadás. Manuti valoraba ayer positivamente los primeros días de pretemporada señalando que “estamos empezando aún con mucho trabajo físico y con balón. Le estamos dando importancia a la parte física y a que vayan cogiendo sensaciones con balón”. El técnico rojillo recuerda que “la liga ahora es diferente a como era hace cuatro o cinco años porque acaba antes y empieza más tarde. Desde el 15 de mayo hasta el 8 de septiembre hay período muy largo sin tocar balón y se pierde la sensación de jugar.”

Para Manuti el debut del Estradense en competición oficial será “el típico primer partido con muchos errores por parte de los dos equipos. Hablo de situaciones que todavía no hemos trabajado y que están por ajustar”. Sin embargo, destaca que “lo bueno es que ellos están en la misma situación que nosotros. Otra cosa sería que nos tocara un equipo de Segunda RFEF y que ya llevara 15 o 20 días entrenando. Estamos los dos por igual y el partido será toda una incógnita”. Manuti añade que “el Barbadás viene con cambios en la plantilla, principalmente en el puesto de entrenador. Podemos intuir que Vilachá hará algo parecido a lo que puso en práctica anteriormente pero está por ver. No es un equipo que lleve una línea continuista porque no sabes lo que van a hacer y supongo que ellos están también en la misma situación con respecto a Javicho y a mi”.

Y sobre la respuesta del público, el entrenador del Estradense indica que “al principio intuíamos que iba a ser un partido de poca entrada porque es en fin de semana de agosto y con la gente de vacaciones. La gente tiene ganas de playa pero bien es cierto que viendo como fue el tema de la presentación del otro día y con tanta gente presente en el evento, entendemos que igual se podrá ver una entrada decente”. Desde el club se hace un llamamiento a la afición para que arrope a los suyos en el primer partido oficial de la temporada. Las entradas tienen un precio de 10 euros para el público en general y para los socios serán gratis.

En cuanto al rival de esta noche, la UD Barbadás afronta su campaña de confirmación en la Tercera RFEF. Después de cinco temporadas de Agustín Ruiz en el banquillo en Os Carrís, lo sustituye Juanjo Vilachá, que mantiene la base de la pasada temporada. Hasta ahora cuentan con ocho fichajes y el cuerpo técnico está pendiente de la llegada de un extremo y un central. Desde el staff de Vilachá se transmite ilusión en esta pretemporada estival. De todas formas son conscientes de que será un verano “muy exigente” para darle forma al nuevo proyecto. Buscan ser competitivos en lo que a la liga se refiere con la permanencia como objetivo.

Amistosos

Por otro lado, el Estradense dio ayer a conocer los amistosos previstos antes del inicio del campeonato de liga, que son los siguientes: 7 de agosto: Deportivo Fabril-Estradense (19.30 horas), 13 de agosto: Estradense-Pontevedra CF (21.00 horas), 17 de agosto: Triangular con SP Estrada y CSD Arzúa (18.00 horas), 21 de agosto: Estradense-SD Compostela (21.00 horas), 25 de agosto: Triangular con Praíña y Pontevedra B (18.30 horas), 28 de agosto: Estradense-Sigüeiro FC (20.00 horas) y 31 de agosto: CDLalín-CD Estradense (18.30 horas). Los horarios pueden sufrir modificaciones en el caso de que el Estradense avance en la Copa Federación.