“Hay que retomar nuestros orígenes”

Desde hace 34 años nadie se presenta para relevar a Alfonso Sanmartín al frente del EDM Baloncesto A Estrada. El reelegido presidente de la entidad prepara con ilusión una temporada muy atractiva.

–¿Cómo asume este nuevo mandato al frente de la directiva?

–Estamos en un período de renovación, transición y, hablando claro, de tirar para adelante. Tenemos que retomar nuestros orígenes como club. Y lo primero es seguir incrementando las licencias.

–¿En cuántas licencias federativas están ahora en el EDM?

–A día de hoy, tenemos en total 127 y pretendemos aumentar ese número una temporada más. Eso es algo fundamental para poder pensar en el futuro y apuntalar una base que obtenga frutos.

–¿Cuáles son sus líneas maestras en esta nueva etapa al frente del EDM A Estrada?

–Este año tenemos equipos en todas las categorías. La idea es estructurarlos de forma correcta para poder planificar el futuro. Como te decía, contamos cada vez más con licencias que viene desde abajo jugando al baloncesto y que están a punto de alcanzar su techo. Tenemos bastantes juveniles y cadetes, que son los llamados para ir cubriendo los puestos.

–¿Qué papel jugará esta temporada el convenio con el Obra?

–Vamos a aprovechar el acuerdo con el Obradoiro y ellos nos van a echar una mano ahí. Les vamos dejar las instalaciones deportivas para que las puedan utilizar. Eso sí, no vamos a perder nuestra identidad, porque los equipos serán de la EDM como siempre. De los que ellos quieran serán además EDM-Obradoiro y encantados.

–¿Qué planes tiene para relanzar al primer equipo masculino?

–Sin duda alguna nuestro objetivo es ascender, llegar a donde estábamos. Ni más ni menos. Es un objetivo a largo plazo porque tenemos que pensar que nos llevará un tiempo tener un equipo competitivo al cien por cien. La idea es subir y no bajar. Si las cosas van bien, en tres años deberíamos estar arriba y regresando a nuestro verdadero sitio dentro del baloncesto gallego. Pensando en seguir subiendo.

–¿Es factible o una quimera?

–Esto es como todo. Si salen las cosas bien y como todos pensamos y deseamos, y damos conseguido que la gente se involucre y todo eso, sí se que se puede conseguir.

–En la última junta general ordinaria se presentaron las cuentas de la EDM. ¿Cuál es su estado?

–Se puede decir que están saneadas. Hay que recordar que tuvimos una mala época cuando fue la pandemia, porque no participamos en las competiciones y aguantamos, pero ya estamos teniendo lo que teníamos antes, que es para liquidar la temporada y ir cubriendo los que serán primeros gastos de la próxima campaña. Las cuentas están razonablemente bien pero tú sabes que las cuentas que echas en un principio al final terminan por apretarte los zapatos. Tengo ya los presupuestos nuevos calculados y, aunque tenemos que trabajar un poco más en ellos, vamos a establecer un sistema para cubrir cuanto antes los gastos y, además, conseguir crear una especie de remanente para los próximos años.

–¿Qué presupuesto maneja el EDM para el próximo ejercicio?

–Algo más de 40.000 euros, más o menos. No está mal, la verdad, para nuestras posibilidades. Es un presupuesto bastante realista; lo que no queríamos era loquear porque al final no nos vale de nada meternos en historias que no nos llevan a ningún sitio. Si se da conseguido más financiación mejor, pero este es un presupuesto lo más realista posible para evitar meterse en aventuras o en cosas raras.