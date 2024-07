El Disiclín Lalín cierra la plantilla con el portero asturiano Alejandro López

El Disiclín Balonmán Lalín ya tiene perfilada su plantilla para la temporada 24/25. El encargado de cerrarla es el portero asturiano Alejandro López, cuyo fichaje era anunciado ayer por parte de la entidad que preside Belén Mariño. “Salvo que nos llame alguien que quiere jugar con nosotros”, indica Cacheda, 21 serán los jugadores que defiendan los colores rojinegros una temporada más en Primera Nacional. Además, el técnico también anunciaba ayer que el equipo regresará al trabajo el próximo martes 6 de agosto, en el Arena.

Desde el club indican que “Alejandro destacó por su presencia en las selecciones asturianas. Nacido en 2005 y con una altura de 1,92 metros, llega a Lalín procedente del Real Grupo de Cultura Covadonga. Su incorporación refuerza nuestro objetivo de afrontar los retos de la temporada 24/25”. El jugador manifestaba ayer que “vengo a estudiar a Lalín y era el equipo que más me convencía. Además, tengo a Víctor Hidalgo, que es amigo mío, y también me convenció para que viniese. Me lo pusieron todo muy fácil para fichar”. El portero asturiano preguntado por su nuevo destino no duda en señalar que “por lo que me dijo Víctor, son muy buena gente, el entrenador confía mucho en todos y al final eso es lo mejor para un jugador que llega nuevo al equipo. Cacheda me pareció un hombre muy de balonmano y, también, muy cercano”. Y en cuanto a su rol dentro del vestuario del Arena, Alejandro López indica que “vengo a ayudar al equipo. Por supuesto, mi objetivo es jugar lo máximo posible pero siempre pensando en el bien del equipo. Si tiene que jugar el otro portero, que juegue por supuesto, yo no tengo ningún problema”.

El nuevo portero rojinegro se suma a los renovados Ramón Gil (capitán, extremo derecho), Adrián Crespo (extremo derecho), Iago González (portero), Pedro Toimil (primera línea), Breixo Pereira (extremo izquierdo), Adrián Ferradás (primera línea), Miguel García (lateral izquierdo), Miguel López (extremo izquierdo), Xabier Fernández Batán (pivote), Víctor Hidalgo Carreira (pivote) y Martín Losón (universal). Las incorporaciones de Juan Lago (extremo derecho), Roi Sierra (primera línea), Adrián Losón (pivote) y Marcos Vázquez (portero). Y los juveniles ascendidos, Xosé Cuíña (central), Juan Villar (primera línea), Brais Cangado (central ), Alejo Varela (lateral izquierdo) y Pablo López (pivote), que completan la relación. Salvo sorpresa, estos son los elegidos para disputar el campeonato.