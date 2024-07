El BM Lalín pierde al sénior femenino

No pudo ser. El Club Balonmán Lalín se queda sin equipo sénior femenino para la próxima temporada. La falta de efectivos ha hecho que la directiva que preside Belén Mariño –curiosamente, la primera mujer al frente del club– tomara la decisión de retirar a su equipo de la Primera Autonómica Femenina. La mandataria rojinegra confirma ayer la noticia indicando que “se hizo una reunión con las chicas sénior y muy poquitas podrían jugar este año por motivos de trabajo y de estudios. Después, tratando con juveniles de segundo año y alguna de primero para que se animasen a jugar con las sénior prácticamente todos los partidos, no se animaron e incluso estaban un podo asustadas y por eso no llegamos a las mínimas necesarias”.

Siete eran las confirmadas para continuar del Coreti que hasta hace unas semanas entrenaba el luso Joâo Bras pero, como también señala, Mariño “de juveniles ninguna porque necesitábamos 12 jugadoras”. La presidenta se solidariza con las que por esta razón no podrán jugar en el Arena el próximo curso diciendo que “as que querían jugar se ven ahora desamparadas, las pobres. Tendrán que buscarse la vida fuera o tener un año sabático en el que no jueguen al balonmano”. En este sentido, la intención del Balonmán Lalín es recuperar lo antes posible a su equipo sénior femenino. Por eso, Belén Mariño añade que “lo que nos preocupa es que de querer retomar el equipo el año que viene se puedan recuperar. Si empiezan a dejarlo, después es más difícil que se vuelvan a enganchar de nuevo.” Mariño insiste en que “es comprensible su situación porque más no pueden hacer.” Así las cosas, las juveniles rojinegras sólo jugarán en su categoría la próxima campaña.

En otro orden de cosas, la presidenta del Balonmán Lalín también reconoció ayer que se está negociando todavía con un par de posibles refuerzos para la plantilla del Disiclín de Primera Nacional. La dirigente de los del Arena reconoce que todo depende de que se formalice alguna matrícula universitaria, por lo que los posibles fichajes del conjunto de Pablo Cacheda podrían llegar de fuera de Galicia.

Mateo López viaja al CAR de Sierra Nevada

No todo van a ser malas noticias en el seno del Balonmán Lalín. La entidad anunciaba ayer con gran alegría que Mateo López, lateral izquierdo del Embutidos Lalinense de categoría cadete masculina, ha sido convocado por el Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano para participar en las próximas Jornadas Nacionales de Formación Técnica. El evento se desarrollará del 12 al 19 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) situado en la localidad granadina de Sierra Nevada.Desde el club rojinegro recuerdan que Mateo López, jugador perteneciente a la generación 2007-2008, formará parte de un selecto grupo de 62 jugadores procedentes de toda España, “demostrando una vez más su trabajo, talento y compromiso con el balonmano.” Este logro también es un nuevo exponente del excelente trabajo que se está realizando “en la base de nuestro club, cuyo apoyo y dedicación son fundamentales para que nuestros jugadores alcancen estos importantes objetivos”, aseguran desde la junta directiva que preside Belén Mariño. Los responsables subrayan en su comunicado a través de redes sociales que están muy orgullosos de tu logro y estamos seguros de que representarás a nuestro club con gran honor y dedicación”.