Martín: “Quiero jugar con mi hermano y con mi primo, que sube de juveniles”

Martín Losón completa el capítulo de renovaciones del Disiclín. “Jugador de equipo, está siempre donde el grupo lo necesita. Extremo izquierdo, lateral derecho, central, defiende de último, de segundo..., donde lo quieras poner, Martín Losón siempre va a cumplir con creces”, valoran desde el club. Agradecen su continuidad otro año: “Tu versatilidad y tu compromiso son muy importantes. Tu dedicación y entrega nos hacen más fuertes”.

Losón confiesa que le costó tomar la decisión porque el tema laboral le impide “tener un compromiso como el que se debe tener en el Balonmán Lalín. No me gusta estar si no es al 100%, siempre lo he entendido así desde que subí al primer equipo y creo que es algo que se debe mantener –declara–. Realmente, considero que solo se pueden conseguir cosas buenas si hay un equipo comprometido y conocedor de los esfuerzos que hay que hacer para jugar en el Disicilín”.

Finalmente, la balanza cayó en el lado del “si” porque “quien me conoce sabe que el balonmano es una parte de mi, porque mi hermano vuelve al Lalín y quiero jugar con él, y también sube de juveniles mi primo Juan Villar. Estaríamos los tres y eso seguro que nos queda de recuerdo”. A sus 30 años, físicamente todavía puede estar en este nivel más tiempo. “Si lo dejaba, iba a ser momentáneo, eso también lo tenía claro. Finalmente, Pablo [Cacheda] y yo llegamos a acuerdos que me permiten tener cierta flexibilidad, sabiendo que yo voy estar para el equipo cuando se precise. Mi participación dependerá de mi asistencia y disponibilidad”.

Respecto a la temporada pasada, cree que fue “muy complicada para todos y es injusto quedar con un sabor de boca así”. A diferencia de entonces, para la próxima serán “una plantilla amplia y eso es muy positivo. Hay mucho chaval joven pero con talento, ahora toca esforzarse mucho”.

El objetivo pasa por “lograr ser un grupo que pueda competir con cualquier equipo para poder estar en los puestos de arriba y sentar las bases para un futuro Balonmán Lalín que dispute una nueva fase de ascenso. En todo caso –vaticina–, va a ser una temporada muy ilusionante en la que descubriremos a grandes jugadores de la cantera”. “Yo ayudaré en todo lo que pueda, sea en el puesto que sea”, remata.