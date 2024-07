Roi Loureiro logra la plata en el campeonato de Banderas

El estradense Roi Loureiro logró subirse al podio en la prueba de Bandeiras juvenil. El joven consiguió el segundo puesto en el Campeonato de España de verano. Desde el club, el CNS no dudaron en felicitarlo por esta victoria, alegando que con este nuevo metal “damos por concluido este torneo con buen sabor de boca y con ganas de más”. No es la primera vez que Loureiro se sube al podio, puesto que a principios del mes de julio consiguió otra medalla de plata en el Gallego de Praia do Ézaro.