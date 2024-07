Hugo Rodríguez se incorpora al CD Lalín procedente del Velle

El Club Deportivo Lalín continúa cerrando su plantilla de cara a la próxima temporada. Ayer presentó a su último fichaje, el delantero Hugo Rodríguez, en el Cortizo. El jugador llega procedente del Velle y lo hace estando “muy ilusionado”. El futbolista reconoce que recibió otras propuestas de equipos de preferente norte, pero que se decantó por el equipo lalinense porque tienen “un proyecto muy bueno”. También confiesa que no le costó absolutamente nada fichar por el conjunto lalinense.

Además, declara que para tomar esta decisión fue clave la distancia. “Yo vivo en Santiago, y venir hasta aquí, me pilla cerca”, reconoció. A pesar de que su presentación fue la pasada jornada, no se reunirá con el resto del equipo hasta el día 30. De sus compañeros destacó que conoce a la mayoría, pero que todavía no ha tenido la oportunidad de coincidir con ninguno. Su intención es competir al máximo nivel para que el equipo esté en los más alto de la clasificación, mejorar y demostrar que merece un sitio en el once titular. Rodríguez, que ha decidido lucir el dorsal número 20 porque es el que más le gustaba de entre todos los disponibles, tendrá la oportunidad de demostrarlo a partir del 6 de agosto, cuando disputen el primer partido de pretemporada frente al Pontevedra B, en el Cotizo.

El resto del calendario lo conforman encuentros contra el SD Negreira, el 10 de agosto a las 17.00 horas, y ese mismo día habrá otro enfrentamiento frente al UD Ourense a las 19.00 horas. Una semana después el equipo volverá a jugar en casa, esta vez frente al UD Barbadás, a las 11.00 horas. El jueves 22 continuará el fútbol con el encuentro entre el equipo lalinense y el SD Chantada.

No todos los partidos se disputarán en el Cortizo. El 25 de agosto el equipo se desplazará hasta A Nogueira para medirse al Vea y al Cuntis. También viajará hasta O Carballar para enfrentarse al Boimorto. El cierre de la pretemporada, sí que tendrá lugar en el estadio lalinense, y será el 31 de agosto, ante el Estradense.