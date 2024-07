En el CD Lalín ya piensan en grande

En el Club Deportivo Lalín nadie oculta a estas alturas del verano que el proyecto que se está forjando para la próxima temporada aspira a todo. Ayer, el centrocampista y el portero Mario coincidieron en calificar de “interesante y bonito” el plan urdido desde la dirección deportiva rojinegra para la próxima temporada en Preferente Futgal Norte.

Precisamente, Dani Méndez fue el encargado de hacer las veces de anfitrión a dos fichajes de relumbrón para el conjunto del Cortizo. Enjamio recordó que “llegué a finales de la pasada temporada y a efectos prácticos se puede decir que será mi segunda temporada en el Lalín”. El mediocentro señaló que “a Dani Méndez lo conozco muy bien y seguramente fue el principal motivo por el que acabé aquí hace un año. Además, muchos de los compañeros con los que ya estuve siguen y otros como Brais Pedreira, con el que jugué en el Arosa, se vienen también y creo que hay un proyecto interesante”. Enjamio subrayó que “el Lalín es un histórico y vamos intentar devolverle un poco a donde se merece. A nivel personal mi objetivo es el ascenso y creo que Dani Méndez también comentó en alguna ocasión que al final sobre la base que ya había tendría que buscar fichajes que den el salto de calidad para pelear por algo más” en la que será una nueva campaña en busca de la Tercera para los rojinegros.

Por su parte, Mario, el excelente portero procedente del Boiro también explicó que en el cuadro coruñés “estaba bien y cómodo pero conozco a gente del Lalín, me comentaron el proyecto y al final pues me animé y creo que llego a un club grande de Galicia”. El cancerbero indicó que “jugué con Chiño y con el segundo entrenador, con Toño y Dani Méndez. Justo con Ángel, el segundo entrenador, compartí momentos muy bonitos en el fútbol”. Mario reconoció que “fue una decisión difícil porque el Boiro también es un grande de Galicia pero pienso que en mi situación familiar, al tener niños y trabajo y todo eso, es más complicado. Creo que es una buena opción y la mejor que pude aceptar”. El nuevo portero del Lalín tiene claro que “lo que quiero es formar parte de un proyecto bonito para estar arriba. El ascenso no sé si se va a conseguir pero yo voy a luchar por todo. Después, semana a semana el fútbol nos pondrá en nuestro sitio”. Y promete “trabajar duro, que es lo que toca y, después, ya decidirá el míster. La gente que me conoce sabe que voy a trabajar y a darlo todo. Soy un luchador en el fútbol y en la vida, así que no me queda otra que trabajar y si me toca jugar, jugaré, y sino tendré que apoyar desde el banco”.