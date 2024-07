El nuevo canto de los “Cambagranas”

El SD Cruces ya tiene un nuevo himno oficial titulado “Forza granate” compuesto a ritmo de pop-rock por Iago Fernández González y Anxo Rei Rei. La entidad granate hacía público ayer el tema que servirá para identificar a partir de ahora a todos los equipos de ambos sexos con sede en O Camballón. Los mandatarios anunció a través de las redes sociales el nuevo cántico de los “Cambagranas”, que se publicó mediante un clip de formato documental con imágenes de distintos momentos de la historia del club cruceño. Los niños de la cantera participaron también en su grabación.

El nuevo canto de los aficionados granates sustituye a partir de ahora del que en su momento fue compuesto por el prestigioso director que fuera de la Artística de Merza, David Fiúza. El nuevo cuenta con bases eléctricas y percusión de batería y fue grabado en los estudios Xonix Records de A Bandeira. Los compositores del himno formaron parte de las categorías inferiores del Cruces, algo que subrayan desde la entidad de O Camballón.

Las imágenes del videoclip de los granates sirven de apoyo a una pegadiza composición musical con la siguiente letra como lema para el club cruceño a partir de la próxima temporada liguera: Onde a chuvia namora en xuño/Nace un soño entre sombras e luar/Foi alá polo setenta e nove/cunha semente comenzou a medrar/Pasando unha ponte de pedra/entre ríos e montes valo atopar/no alto do Camballón agarda o ritmo dun bombo que non vai a parar/Cruces! Sempre Cruces!/Ficando eiquí haxa chuvia ou haxa sol/ Compañeiros e compañeiras!/Tinguindo de granate o corazón/Mentres o teu nome resoa/Os Cambagranas ímolo cantar/Berrámolo cando fumos cativos/Ao ritmo dun bombo que non vai a parar/Cruces! Sempre Cruces!/Ficando eiquí haxa chuvia ou haxa sol/Compañeiros e compañeiras!/Tinguindo de granate o corazón/Cruces!Sempre Cruces!/Ficando eiquí haxa chuvia ou haxa sol/Compañerios e compañeiras!/Tinguindo de granate o corazón.

El estreno del nuevo himno oficial del SD Cruces fue un rotundo éxito en redes sociales y aspira a permanecer “de generación en generación”, según la junta directiva.