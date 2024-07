El Disiclín repesca al canterano de 22 años Roi Sierra

Jornada intensa la vivida ayer en el seno del Disiclín Balonmán Lalín. Si a primera hora la entidad que preside Belén Mariño anunciaba de forma oficial el regreso de otro canterano al primer equipo masculino rojinegro, horas después en el Hotel Los Delfines de La Manga del Mar Menor, en la Región de Murcia, tenía lugar el sorteo para establecer los calendarios oficiales de competición de los grupos del Campeonato Estatal de Primera División Masculina de la temporada 2024-2025 organizado por la Real Federación Española de Balonmano.

El nombre propio de la jornada fue el de Roi Sierra, un producto de la academia del Arena que dio sus primeros pasos como balonmanista en los benjamines lalinistas. Ahora, con 22 años, llega al conjunto de Pablo Cacheda un “jugador muy polivalente, capaz de jugar en cualquier puesto de la primera línea. Estamos seguros de que su versatilidad y habilidades aportarán mucho tanto en ataque como en defensa”, señalan desde el Disiclín. Roi vuelve a la que fue su casa después de un periplo por Teucro, Loriga y CDC Ribeiro. La nueva incorporación del Disiclín aseguraba ayer estar “muy contento de poder volver al equipo. Este año estuve aquí en Lalín pero sin jugar ni nada. Estaba estudiando la carrera, me quedaban un par de asignaturas, y pude hacerlo desde Lalín”. Sierra también desveló que “la verdad es que a Pablo Cacheda no le costó mucho convencerme porque yo ya estaba medio convencido de antes” para su regreso al Arena.

Por lo que respecta al nuevo proyecto deportivo del Disiclín, Roi Sierra considera que “hay que ir metiendo gente nueva, gente joven, y que vayan cogiendo ritmo pero me parece un bonito proyecto”. El jugador también piensa que “la próxima temporada puede haber de todo. Yo soy bastante competitivo y me gusta ganar siempre. Entonces, mi idea es ganar todo pero, después, hay que ver cómo se dan las cosas y que vaya todo bien”. Además, sobre su estado de forma, está seguro de que “me mantengo bastante bien. Intento cuidarme y aunque no esté jugando pues voy al gimnasio, entreno y hago más cosas. El año pasado, por ejemplo, estuve haciendo atletismo, así que yo creo que algo retengo ahí”.

Sorteo

En otro orden de cosas, el Disiclín ya conoce su calendario para la próxima temporada. El sorteo de la Fase de Grupos de Primera Nacional, la tercera máxima división del balonmano masculina estatal, incluyó en el grupo de los de Cacheda a12 equipos gallegos y cuatro canarios. Una categoría que estará conformada por un total de 96 equipos distribuidos en seis grupos, que competirán con el sueño de poder ascender a la División de Honor Plata Masculina.

La competición, por su parte, dará comienzo el fin de semana del 21 y 22 de septiembre de 2024, tal y como se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, celebrada el pasado sábado 15 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Los rojinegros iniciarán la competición recibiendo al Bueu Atlético en lo que será una buena primera piedra de toque para calibrar las posibilidades del Disiclín. La primera salida será a la siempre complicada pista del Calvo Xiria y los del Arena terminarán el campeonato en Traviesas frente a Reconquista de Vigo.