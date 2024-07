El motor le juega una mala pasada a Costoya en Brescia

La mecánica volvió a dejar tirado ayer a Christian Costoya. El piloto silledense debutó en las WSK Euro Series con un duodécimo puesto en el trazado de Franciacorta después de protagonizar remontadas en las eliminatorias previas. Costoya fue décimo en la prefinal tras unos magníficos tiempos en el warm up. Las distintas probaturas de los mecánicos de Parolin no ayudaron al de Silleda, que vio como en las rectas del kartódromo era superado con demasiada facilidad.

“En la final fue todo bien pero su motor se ve que no corre lo suficiente porque le pasan por todas las esquinas”, se lamentaban ayer en el entorno del piloto trasdezano. Y es que a pesar de no estar entre los mejores, Costoya volvió a demostrar su calidad.

Desde All Road Management, la firma que asesora al de Parolin se recordaba al término de la prueba que “nuestro piloto español demostró su velocidad en las heats al terminar primero, cuarto y duodécimo después de una remontada de 16 puestos”. La siguiente parada será en Kristianstad, Suecia, del 19 al 21 de julio, con la cuarta ronda de los “Champions of the Future”.