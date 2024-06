Ángel Landeira, sexta incorporación del Estradense

Tras cinco fichajes centrados en reforzar la medular y la punta de ataque, el Estradense ha anunciado la incorporación del central compostelano Ángel Landeira. El jugador llega procedente del Sigüeiro de Preferente, aunque en las dos temporadas anteriores acumuló experiencia en Tercera en las filas del Alondras. Con 22 años, el defensa se suma ahora a un Estradense en el que se reencontrará con viejos compañeros y en el que peleará con Carabán y Ánder por un puesto en el centro de la defensa.

Ángel Landeira fue presentado en la tarde de ayer en el Municipal de A Estrada como nuevo jugador del Estradense. Es la quinta incorporación tras Mella, Brais Vidal, Manu Vilariño, Hugo López y Víctor Gamarra. En esta ocasión el club apuesta por un hombre joven pero con experiencia en la categoría. El central dio sus primeros pasos en el fútbol en la cantera del Conxo, aunque siendo infantil del segundo año puso rumbo a A Coruña para enrolarse en las filas del Depor. Allí estuvo cuatro temporadas, antes de regresar de nuevo al Conxo juvenil de División de Honor.

A partir de ahí, su trayectoria en el fútbol estuvo muy ligada a sus estudios, que solo podía cursar en Vigo o Burgos, por lo que descartó un regreso al Depor. Finalmente se marchó a la cantera del Burgos para vivir su último año de juveniles y dio el salto al fútbol sénior en el Alondras, para seguir sus estudios en Vigo. Tras dos temporadas decidió volver a Santiago para sumarse al proyecto del Sigüeiro, en Preferente. Este año asume el reto de volver a asentarse en Tercera en las filas de un Estradense que conoce bien.

“El Estradense es un equipo que siempre me llamó la atención. Está consolidado en Tercera y queda muy cerca de Santiago, mi ciudad. Sé que es un club cercano a la afición y con un vestuario muy sano”, manifestó Landeira en su primer día como rojillo. El central recordó que en su etapa en el Conxo compartió vestuario con jugadores del Estradense como Mella, Fuentes, Migui o Ángel, además de coincidir en la cantera del Depor con Porrúa. “Tengo muchas ganas de empezar. Para mí es una oportunidad para volver a Tercera División. Sé que voy a tener competencia, con jugadores como Carabán y Ánder, ya asentados en el equipo y en la categoría pero me veo peleando por un puesto en el once”, valoró el jugador compostelano.

Landeira considera que el Estradense tiene potencial para pelear en la parte alta de la tabla. “Ojalá podamos pelar arriba. Sé que no es el objetivo de la directiva pero creo que tenemos un equipo competitivo y sano. No somos menos que nadie”, afirmó. El ex del Alondras viene a ocupar en el equipo el puesto que dejó el argentino Bruno Caballero la pasada temporada, cuya actuación estuvo marcada por las lesiones. Con su incorporación y la esperada renovación de Elías, el puesto queda de nuevo cubierto.