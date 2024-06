El A Estrada Futsal decide renunciar a su plaza en Segunda División B

El Inversia Seguros A Estrada Futsal ha anunciado que renunciará a su plaza en Segunda División B para la próxima temporada. Tras cuatro temporadas militando en la importante categoría nacional y llevando el nombre de A Estrada por el noroeste de España, la entidad ha tomado la difícil decisión de dar un paso atrás que viene motivado por sus dificultades para conformar una plantilla a la altura de la categoría. Las dudas del equipo que preside Rafa Vázquez se centran ahora sobre en qué categoría saldrán el próximo año, ya que, al renunciar a Segunda B, pueden elegir cualquier división más baja para entrar, desde Provincial a Tercera. Tendrán todavía de plazo hasta finales de agosto para decidirlo.

“Quiero dejar claro que el equipo seguirá, lo que no sabemos es en qué categoría vamos a salir, porque todavía tenemos tiempo para pensarlo. También vamos a mantener las categorías base”, afirmó el presidente de la entidad, Rafa Vázquez al analizar la situación que atraviesa una entidad que abandona de esta manera una categoría en la que estuvo las últimas cuatro temporadas, todas ellas saldadas con la permanencia sobre la pista.

El dirigente explicó que el principal motivo de esta decisión son los problemas que se están encontrando para confeccionar un plantel de garantías. “Esto fue una desbandada. Los únicos que siguen son Moro y Kinso, los dos que van con el escudo. El resto marchó”, explicó al tiempo que reconoció sentirse “traicionado” por “cómo se produjeron esas marchas”. “Confiábamos en que más gente se quedaría para poner en marcha un proyecto en Tercera. Sabíamos que esto nos podía pasar pero nos fastidia por cómo sucedió. Ahora ya solo nos queda desearle la mejor a las suertes a todos”, lamentó.

Asumida su renuncia a la Segunda B, queda por decidir su futuro. “En Segunda no daríamos hecho un equipo para competir un mínimo. En A Estrada no tenemos refuerzos para esa categoría y de fuera solo encontramos un jugador hasta ahora. En esta situación, estamos valorando qué vamos a hacer. Lo único claro es que en esta categoría no vamos a continuar”.

Rafa Vázquez explicó que esa decisión se tomará en función del equipo que logren confeccionar. “Una vez renunciamos a esa plaza podemos salir tanto en Tercera como en Provincial. El único requisito es que tenemos que avisar dentro del plazo marcado. Todas las opciones están ahí y dependerá del equipo que juntemos. Tenemos todavía tiempo para pensarlo y para seguir buscando jugadores”, argumentó el dirigente.

Solo dos renovaciones en la plantilla

Uno de los problemas a los que se enfrenta el A Estrada Futsal a la hora de confeccionar su proyecto para la próxima temporada tiene que ver con la plantilla. La directiva sabía que varios de los jugadores tenían previsto dejar el equipo, sin embargo, esa desbandada fue mucho mayor de lo esperado. A estas alturas y salvo sorpresa solo habría dos jugadores renovados del plantel de los últimos años. Serían los capitanes Kinso y Moro, jugadores que ya cumplen muchos años en el equipo y que han decidido continuar a su servicio en la categoría en la que decidan salir. Este punto de partida tan precario se acrecentó todavía más con los problemas del club para realizar fichajes al no ofrecerles remuneraciones económicas. Según explica el presidente de la entidad, a estas alturas, podrían contar con una plantilla de solo cinco jugadores y eso después de un mes sondeando opciones por toda Galicia, especialmente a jugadores que viniesen a estudiar a Santiago. Además de Moro y Kinso, el A Estrada Futsal recuperaría a dos viejos conocidos. Se trata de Martín Varela y Edu, jugadores que hace poco decidían aparcar la práctica del fútbol sala para regresar al fútbol 11. A los dos jugadores estradenses se podría sumar un fichaje, precisamente de un jugador que trasladará su lugar de residencia a la capital de Galicia. Al equipo estradense por lo tanto todavía le queda mucho trabajo por delante para completar la plantilla, independientemente de en qué categoría termine jugando.