Víctor Gamarra, un nueve de referencia para el Estradense

El Club Deportivo Estradense anunció ayer su cuarto fichaje para la temporada de su centenario. Tras la marcha de Sobrido y Piñeiro, el club tenía como uno de sus grandes objetivos el encontrar un nueve de referencia en punta de ataque. El elegido terminó siendo uno de los grandes deseados del fútbol gallego, el madrileño Víctor Gamarra. Formado en las categorías inferiores de Leganés, Carrascal y Fuenlabrada, dio el salto al fútbol sénior en el Móstoles. La temporada pasada, su representante lo llevó al Viveiro de la Tercera gallega, donde se destapó como un delantero de presente y futuro, anotando nueve tantos.

Tras las buenas sensaciones que dejó en Cantarrana, Víctor Gamarra contaba con varias ofertas sobre la mesa, aunque finalmente decidió volver a Galicia para sumarse al proyecto del Estradense. Con 21 años, el jugador nacido en Leganés llega con el objetivo de convertirse en un hombre importante en el nuevo proyecto liderado por Manuti y Javicho.

Para tomar la decisión sobre su destino, Víctor Gamarra acudió a un viejo conocido, el jugador madrileño del Estradense Dani Prada, con quien coincidió en el Móstoles. “Conozco poco del Estradense, aunque el año pasado nos enfrentamos. Las referencias que tengo son por Dani, que me habló muy bien del club. Sé que hay buena gente y que la directiva es seria”, afirmó. “Creo que tomé la mejor decisión pensando en el futuro. Con mi edad el objetivo es aprender y seguir mejorando como futbolista año tras año. Al final lo que buscas siempre es intentar vivir del fútbol”.

A la hora de definirse como jugador, Víctor Gamarra no tiene dudas. “Soy un delantero tanque. Voy siempre a la lucha y no descanso. No doy un balón perdido”, manifestó en una definición que sorprende con su 1,78 de altura. “No es mucha altura pero está bien llevada”, bromea un hombre que se mostró encantado con la “tranquilidad” que encontró en Galicia en comparación con Madrid.

Un equipo que toma forma a la espera de concretar las renovaciones

Gamarra / Cedida

El Estradense ha ido cobrando forma en solo unas semanas de trabajo. Tal y como anunciaron desde el club, el primer paso fueron las bajas. Sobrido, Raúl Paz, Piñeiro, Prada, Bruno Caballero, Sylla y Yosi dejaron el equipo, sumándose a la baja del capitán Javicho tras su retirada. En total, ocho bajas confirmadas, entre las que destacan seis jugadores que llegaron el verano pasado para enrolarse en el proyecto de David Páez. De todos los fichajes realizados hace un año, solo Elías tiene opciones que continuar. De esas ocho bajas ya se han cubierto cuatro plazas. Dos son los retornados Brais Vidal y Mella, que vuelve tras su paso por el Arosa para convertirse en dueños de la medular. A ellos se une el joven Manu Vilariño, un refuerzo para las posiciones de banda. El último en llegar ha sido el delantero Víctor Gamarra, quien aspira a ser la referencia en punta de ataque. Estos fichajes se unen a los cinco capitanes ya renovados: Carabán, Ánder, Juanín, Brais Calvo y Coke para dejar un plantel por el momento de nueve jugadores.