El Estradense recibe a Marcos Mella con los brazos abiertos

La “Operación Retorno” del Club Deportivo Estradense vivió ayer su segundo capítulo. Como sucedió con Brais Vidal, el presidente Toño Camba presentó al segundo exrojillo procedente del Arosa que no es otro que el centrocampista Marcos Mella. “Me convenció básicamente todo lo que rodea al club, el cariño que le tengo no sólo al presidente, sino a la afición y demás, y la ilusión de poder participar en el centenario del Estradense”, explica el jugador sobre las razones que le traen de vuelta al Novo Municipal. Mella también subraya que “además, se apostó por entrenadores de la casa como Manuti y Javicho, y a partir de ahí hay que crecer y darle una buena respuesta a la afición”.

Sobre su última experiencia deportiva, Marcos Mella manifiesta que “considero que este último año en el Arosa jugando más o menos minutos me ayudó mucho a crecer mentalmente. Pienso que vuelvo mucho mejor a nivel mental, y no sólo en el aspecto de la calidad individual”. Y en cuanto al regreso de exarosanistas, indica que “tenemos la suerte de que Brais Vidal también vuelve al Estradense. Es una persona con la que me llevo muy bien tanto fuera como dentro del terreno de juego y ojalá nos vaya muy bien a los dos este año en A Estrada”. Sobre su reciente experiencia en A Lomba asegura que “no me arrepiento para nada de haberme ido al Arosa, aunque las cosas no acabaron como todos quisiéramos en lo de haber conseguido ganar el play-off y demás, pero creo que fue una buena temporada como te decía, sobre todo a nivel mental. Agradecerle a todos los que me ofrecieron la oportunidad y ahora empieza otra época que seguro que va a venir bien”.

Por último, Mella añade que “el proyecto que se está montando parece muy ilusionante también. Es algo que me llamó la atención. La mayoría de compañeros ya los conozco de haber jugado con ellos y los considero mis amigos. Es un proyecto muy interesante que puede dar bastantes alegrías”. Toño Camba se encargó de presentarlo.