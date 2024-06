El CD Estradense repesca al medio centro Brais Vidal

Jornada de idas y venidas la vivida ayer en las oficinas del Club Deportivo Estradense. Un fichaje, cinco renovaciones y tres bajas fue el resumen de lo sucedido en el seno de la entidad que preside Toño Camba. El club anunciaba a media mañana el regreso de un viejo conocido de la afición, el centrocampista Brais Vidal, que fue presentado por la tarde sobre la hierba sintética del Novo Municipal. El futbolista vuelve a la que fue su casa dos temporadas después y tras disputar en el último curso 26 partidos, nueve de ellos como titular, en las filas del Arosa.

Los cinco jugadores renovados en el Estradense. | // JESÚS FIGUEROA / Ángel graña

Preguntado por las razones de su vuelta, Brais Vidal señala que “fue un poco todo, la verdad. La temporada del aniversario llama, en A Estrada siempre estuve muy a gusto y también el conocer a los entrenadores ayuda. Fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que vuelva a casa”. Y en cuanto a lo que espera que suceda en su nueva etapa rojilla asegura que “a mi no me gusta perder ni a las chapas y el objetivo tiene que ser el más ambicioso posible pero con los pies en la tierra. Obviamente no se puede pasar de un año en que no salieron las cosas a querer ganar la liga. Eso es imposible. Hay que intentar ir a por los 3 puntos en cada partido, que eso es lo que me transmitió el cuerpo técnico y es una de las claves para volver”. Sobre su marcha de A Lomba Brais Vidal aclara por último que “es cierto que no se remató de la forma más esperada y tampoco fue una decisión fácil pero los pasado está. Desearles suerte menos en los dos partidos contra nosotros y listo”.

En otro orden de cosas, el Estradense también hizo público ayer la renovación de Coke, Brais Calvo, Carabán, Juanín y Ander. Todos ellos coincidieron en manifestar tras firmar su continuidad que “estamos muy contentos de renovar y poder seguir formando parte de este gran club. La próxima temporada será especial y estamos comprometidos en dar lo mejor de nosotros para conseguir todos los objetivos”.

Por último, el club también hizo oficiales las bajas de tres jugadores vinculados a la llegada de Páez al banquillo estradense. Se trata de Sobrido, Raúl Paz y Dani Prada, que no seguirán defendiendo la elástica del conjunto de A Estrada.