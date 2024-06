Tito Lodeiro regresa a la competición a los mandos de su nuevo Ford Fiesta

José Antonio “Tito” Lodeiro está de vuelta. Tras casi dos años fuera de la competición el histórico piloto de rallyes estradense disputará el próximo sábado y domingo la tercera edición del Rallymix da Sidra, la prueba de casa en la que estrenará su nueva montura. Tito ha adquirido un Ford Fiesta ST que en su día pilotó Alberto Monarri, un paso adelante después de dos décadas a los mandos de su Seat Marbella y en sus últimas competiciones, con un Toyota Aygo. El estradense recuperará para esta nueva aventura a su copiloto habitual, José Antonio Barrán.

La última carrera de Tito Lodeiro fue precisamente en el Rallymix da Sidra, en concreto en su primera edición, la vivida hace dos temporadas. Desde aquella carrera hasta hoy el estradense se ha manenido alejado del asfalto, aunque por un buen motivo, había que ahorrar. “Ahora las posibilidades ya no son las que teníamos antes”, recuerda un piloto cuyo estreno en una carrera fue el año 2000 en el Rali do Cocido y a los mandos de su clásico Marbella. “En A Estrada cuando empecé solo había tres o cuatro pilotos. Estábamos Bamarti, Carracedo, yo y alguno más que podía aparecer por ahí de manera esporádica. Había muchos patrocinadores para todos. Yo corría todo el Gallego e incluso disputé varias carreras del Mundial. Ahora sin embargo debe haber unos quince pilotos, por lo que hay menos patrocinadores para todos”, explica.

El estradense ahorró hasta poder comprar el coche que tenía en mente, un Ford Fiesta que llegó hace unos meses desde Madrid. Hasta ahora sin embargo no lo pudo estrenar, ya que necesitó ahorrar de nuevo para renovar toda su equipación, adaptándola a la nueva normativa. Finalmente, Lodeiro está listo para estrenar su nueva montura por las pistas de Callobre. “Tengo muchas ganas de volver a correr y también de estrenar el coche. Vuelvo a sentir algo de nervios, aunque no tantos como cuando empecé. Me lo tomaré sin embargo como una toma de contacto porque tampoco es la carrera que mejor se adapta a él”.

El Ralimix da Sidra cerró su inscripción y en ella figuran 92 pilotos. Una docena se quedaron fuera por llegar fuera de plazo.