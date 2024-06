“Ojalá algún día pueda llegar a ser el entrenador del Estradense”

Carácter, compañerismo, capacidad de sacrificio, calidad futbolística y humana, experiencia, ilusión... son muchas las ideas que a uno se le vienen a la cabeza al pensar en Javicho. De todas destaca sin embargo su corazón, ese en el que desde hace muchos años se tatuó a fuego dos escudos, el del extinto Callobre, en que el que dio sus primeros pasos como futbolista, y el del Estradense, el club de su pueblo en el que exprimió hasta la última gota el regalo de ser futbolista. Por su desmedida pasión en todo aquello que hace Javicho es uno de esos jugadores que nunca debería retirarse pero, a puntos de cumplir los 41, el capitán ha decidido que es “el momento menos doloroso” para colgar las botas. Como tantas veces, toca llamarlo para disfrutar del placer de hablar con él de fútbol y para colgar con una reconfortante sensación. Esto no es un adiós, sino un hasta luego.

Javicho se retira como uno de los grandes símbolos de la historia del fútbol estradense, tanto por us logros sobre el campo como por el carácter y pasión con los que siempre afrontó la profesión que le tocó disfrutar. En estos 35 años, el jugador ha vivido grandes momentos pero quienes lo conocen saben que hay uno especial. “Del Callobre me llevo grandes recuerdos. Algunos de los mejores momentos de mi vida los pase allí. Cuando pienso en aquella época me acuerdo de Reque, de Blanco, de Pencho... todos ellos fueron fundamentales para convertirme en lo que soy y para que pudiese disfrutar durante tantos años de esta profesión”, admitió el jugador.

En su retorno al Estradense en el año 2015 / Bernabé

Ante ese amor uno se pregunta cuál es el equipo de Javicho. “Eso es como tener que decidir entre papá y mamá. Me quedó con los dos. Poder crecer en un club humilde como el Callobre fue un regalo. El Estradense es el equipo de mi vida y en el que pude disfrutar de las últimas nueve temporadas de mi carrera”, afirmó Javicho, quien destaca estos años finales como rojillo como los más bonitos. “Nunca pensé que pudiese llegar a jugar tantos años. Creo que al volver aquí y reencontrarme con Blanco todo cambió. Trabajando con él pude encontrar mi mejor nivel físico. Sin su ayuda no habría podido alargar tanto mi carrera. Incluso entrenamos muchas veces solos para estar en las mejores condiciones”, explica. “Poder disputar un play off de ascenso a Segunda RFEF con el Estradense y ser convocado por la selección gallega con 39 años creo que no estuvieron nada mal como broche final”.

Echando la vista atrás Javicho considera complicado quedarse con un solo momento de su carrera. Formado en el Callobre pasó después por Compostela, Cerdeda, Mirandés, Cultural y Deportiva Leonesa, Marbella, CD Roquetas y Club Polideportivo El Ejido, antes de volver a casa para enrolarse en las filas del Estradense hasta su retirada. En todos estos años mostró su capacidad para reinventarse, pasando de ser un delantero en sus inicios a extremo y en sus últimos años como mediocentro. Sobre el campo también fue adquiriendo los galones que le daba su dilatada experiencia, con ganada voz y mando. En el vestuario se convirtió además en un pilar básico, tanto a la hora de ayudar y aclimatar a sus compañeros como a la hora de mostrarles la importancia del Estradense.

Javicho, rodeado de niños, en una actividad del club en los colegios. / Cedida

Javicho mira ahora hacia el futuro, en el que aguarda poder seguir ligado al mundo del fútbol. “Siempre me gustó la idea de entrenar. Poder seguir en este mundo como entenador o director deportivo es algo que me atrae. Ahora comenzaré a formarme para estar preparado si surje alguna opción, porque no es fácil ser entrenador. Tengo el título de nivel 1, y sacaré los otros dos para poder hacerlo a nivel nacional. Ojalá algún día pueda llegar a ser el entrenador del Estradense”, reconoce.

El capitán se marcha dando las gracias a todas las personas que lo ayudaron y lo acompañaron a la hora de cumplir su “sueño de ser futbolista” y poder vivir de aquello que más le gustaba. ¿Su futuro? Tal vez muy pronto lo veamos de nuevo sentado en el banquillo del Estradense.