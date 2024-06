Villarroel pone rumbo a Italia

Tomás Villarroel ya tiene nuevo destino deportivo. A falta de confirmación oficial, el que fuera portero del Disiclín Balonmán Lalín jugará la próxima temporada en el norte de Italia, en concreto en la provincia de Módena (el jugador no quiere desvelar el nombre del club hasta que se haga oficial su incorporación). Sin embargo, Villarroel adelanta que su próximo club “jugó esta temporada en la Serie A pero no mantuvieron la categoría. Llevan seis o siete años jugando en la máxima categoría y están formando un proyecto para ascender”.

El portero argentino todavía sigue viviendo y trabajando en Lalín, aunque tiene previsto trasladarse a Italia a mediados del mes de julio para encontrar vivienda e incorporarse a la pretemporada de su nueva escuadra. Villarroel acabará jugando en el país transalpino después de que la agencia de representantes con la que trabaja el jugador argentino le buscara equipo tras su marcha anunciada de Lalín. “Empezaron a mover mi nombre por España, Italia, Francia y Portugal y en torno a mayo o abril me llegó la oferta de este equipo, les gusté, les parecí interesante y la acepté”. Cabe recordar que cuando FARO adelantó la marcha de Tomás Villarroel, el portero señalaba que le gustaría jugar en Plata y no descartaba ninguna opción fuera de España también. Entonces no tenía todavía nada decidido porque había muchos clubes que estaban cerrando plantillas porque ya no se jugaban nada a esas alturas de la temporada. “La verdad es que estoy esperando sobre todo fases de ascenso y otro tipo de ofertas de fuera”, preconizaba entonces.

País emergente

Villarroel se va a encontrar con un balonmano diferente en su experiencia italiana. La mayor parte de los jugadores de las dos primeras ligas nacionales miden entre 1.80 y 1.90 metros pero en España se juega de una forma más táctica y con más opciones ensayadas en el repertorio de los equipos. El portero argentino tendrá que adoptarse en el pallamano a una versión más rápida y más veloz del deporte del 40x20. De todas formas, España está un paso por delante en ese aspecto con respecto a Italia porque se nota que no hay mucha tradición balonmanística. El nivel es un poco más bajo que el español pero sigue siendo alto tanto en las series A como en A 2. El emergente balonmano transalpino también quiere competir con otras ligas europeas en los salarios, ofreciendo sueldos que permiten vivir tranquilos a sus jugadores y desarrollarse en una situación estable.