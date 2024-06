El entrenador estradense Tinto deja el Cuntis después de tres temporadas

El entrenador estradense Eduardo “Tinto” Muñiz Sanmartín y el Atlético Cuntis han separados sus caminos después de tres buenas temporadas. La decisión parte del técnico, quien considera necesario iniciar una nueva etapa. “De los sitios hay que saber cuándo marchar”, afirmó, “Aquí me llevo de maravilla con todo el mundo pero a veces es necesario resetearse. Es algo bueno, tanto para mí como para ellos”, añadió.

Tinto llegó al Atlético Cuntis en la temporada 2021-22, justo después de su regreso a Galicia tras su aventura como entrenador en las academias asociadas al Barça en Estados Unidos. Su primer año en A Ran no pudo ser mejor, con un tercer puesto y un play off de ascenso. La temporada siguiente fueron novenos y en la que acaban de finalizar lo hicieron como undécimos. “Creo que este tercer año, ya más rodados, teníamos la opción de hacer algo bonito pero al final eso jugó en nuestra contra. Tuvimos muchos problemas pero no son excusa. Estuvimos algo acomodados”, valoró mirando hacia atrás.

Tinto ya analiza ahora su futuro y lo hace con varias propuestas sobre la mesa. “Hay opciones pero de momento nada cerrado”, afirmó el exentrenador del Estradense, quien se marcha entre agradecimientos por el trato recibido en Cuntis, tanto por parte de la directiva, como de los jugadores y aficionados.

Desde el club de A Ran emitieron ayer un comunicado en sus redes sociales dando las gracias al entrenador estradense. “Después de tres temporadas incomparables a nivel deportivo, en las que llegamos a unas semifinales de Copa y logramos disputar una fase de ascenso a Preferente, además de consolidarnos en la Primera Galicia, toca separar nuestros caminos. Desde el club solo podemos darte las gracias por estos años de trabajo, implicación y éxito”.