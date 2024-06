Páez renuncia como entrenador del CD Estradense

El idilio futbolístico entre David Páez y el Club Deportivo Estradense ha llegado a su fin. Como adelantó ayer FARO en su edición digital, el entrenador sarriano ha rechazado la oferta de la entidad que preside Toño Camba para seguir al frente del banquillo de los del Novo Municipal. Páez señala que “la verdad es que nosotros sugerimos al club una serie de determinados cambios a nivel deportivo y pasados varios días nos dijo la directiva tras valorarlos que esos cambios ahora mismo no era posible hacerlos y que a mayores el presupuesto del equipo se reduciría de forma notable porque para el año que viene las pretensiones deportivas del Estradense serían intentar salvar la categoría pero con un presupuesto más reducido “. El ya extécnico rojillo asegura tras haberse reunido con los responsables de la entidad que “la ambición deportiva de los responsables del club no es la misma que la nuestra y el término profesionalización no está siendo entendido de la misma forma por el club que por nosotros”, señalando este apartado como el escollo insalvable entre las dos partes durante la negociación.

David Páez dice marcharse sin ninguna espina clavada después de una temporada con altibajos y no exenta de problemas. Al respecto, el entrenador lucense reconoce que “la experiencia a nivel personal fue positiva porque sacamos adelante un proyecto a pesar de las dificultades que tuvimos que afrontar durante la temporada. El Estradense consiguió un octavo puesto, que es de las cuatro mejores clasificaciones de la historia del club. También conseguimos la salvación de la categoría sin pasar demasiados apuros”. Y termina aseverando que “n

Por su parte, la junta directiva que preside Toño Camba anunciaba en la mañana de ayer de manera oficial la marcha de su entrenador utilizando como viene siendo habitual sus redes sociales. Los responsables del Estradense apostaron por un escueto comunicado para decirle adiós al último capitán del barco rojillo. En él se manifiesta que “hoy (por ayer) nos despedimos del que fue nuestro entrenador. David Páez y su cuerpo técnico no aceptaron la propuesta de renovación. Se marchan después de una temporada en la que conseguimos un meritorio octavo puesto y el objetivo de la permanencia. Gracias por vuestra profesionalidad y os deseamos la mejor de las suertes en lo deportivo y en la vida personal”. La marcha de David Páez obliga a partir de ahora, como no podía ser de otra manera, a buscar un sustituto adecuado para el cargo.

Un virus con “nombre y apellidos”

David Páez no se mordió la lengua el día de su despedida del Novo Municipal. El entrenador se lamenta de que “queríamos intentar profesionalizar el club y al mismo tiempo tener un proyecto que creíamos podría ser mucho más ambicioso del que nos plantea el club. No ha podido ser porque el Estradense no lo ve así”. Páez asegura que “nosotros en esa tesitura decidimos no continuar a pesar de la oferta de renovación encima que teníamos encima de la mesa”. Sobre las actuales mandatarios del Estradense opina que “creo que la directiva del Estradense hace muy bien la gestión de tener unos buenos recursos a nivel económico, de publicidad y demás que fomentan todo lo bueno para el club pero a nivel futbolístico creo que al Estradense le hace falta una estructura deportiva mucho más definida y más profesionalizada y a día de hoy no la tiene”. Añade que “no me voy con ninguna espina clavada porque el trato fue bueno pero sí que es cierto que el club no quiere dar un paso adelante. Creo que hay un pequeño virus con nombre y apellidos que hay que cortar, que hace daño desde dentro pero no hay la valentía para extirparlo”, en lo que fue su declaración más sorprendente el día del anuncio de su marcha.

uestro paso por A Estrada es más que notable”.