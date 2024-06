David Páez renuncia como entrenador del Estradense

David Páez no será el entrenador del Club Deportivo Estradense la próxima temporada. El técnico explica que "la verdad es que nosotros sugerimos al club una serie de determinados cambios a nivel deportivo y pasados varios días nos dijo la directiva que esos cambios ahora mismo no era posible hacerlos y que a mayores el presupuesto del equipo se reduciría de forma notable porque para el año que viene las pretensiones deportivas del Estradense serían intentar salvar la categoría pero con un presupuesto más reducido ". Páez asegura que "la ambición deportiva de los responsables del club no es la misma que la nuestra y el término profesionalización no está entendido de la misma forma por el club que la nuestra".

Por su parte, la junta directiva rojilla que preside Toño Camba anunciaba esta mañana la marcha del Páez con el siguiente comunicado: "Hoy nos despedimos del que fue nuestro entrenador. David Páez y su cuerpo técnico no aceptaron la propuesta de renovación. Se va después de una temporada en la que conseguimos un meritorio octavo puesto y el objetivo de la permanencia. Gracias por su profesionalidad y le deseamos la mejor de las suertes en el deporte y en la vida personal".