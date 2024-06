El día que Javier Campos se vistió de héroe en Grecia

Con sabor agridulce terminaba ayer el estradense Javier Campos su aventura en el Hellas Rally Raid griego. El piloto estradense sacrificó su carrera en la sexta jornada de competición para socorrer a otro piloto español lesionado con un fuerte golpe en la cabeza. “El sexto día salí en la posición 59, o algo así, y con buen ritmo. Paré para cargar gasolina y me encontré con un compañero vasco que estaba en mal estado con un golpe en la cabeza. Estaba desorientado y con memoria selectiva, así que decidí llevarlo al centro de salud más próximo, donde estuvo dos horas en observación”, explica Campos. Sin embargo, su buena acción supuso una pérdida considerable de tiempo que la organización de la prueba se negó a devolver, a pesar de que el estradense tenía acreditada su estancia con el compañero herido. “No terminé la jornada y decidí no salir hoy (por ayer) porque tendría que hacerlo muy atrás, con lo que eso tiene de inconveniente comiendo mucho polvos durante todo el trazado”, advierte.

A pesar de lo sucedido y de ser la primera vez que no termina una carrera, Javier Campos se mostraba ayer satisfecho con la experiencia vivida en tierras helenas. En lo deportivo, recuerda que “el primer día fui muy bien, en el segundo me faltó algo de concentración, en el tercero me penalizaron pero en el cuarto recuperé posiciones. En la vuelta de la etapa maratón ayudé a un holandés y un italiano y perdí 8 minutos, antes de que llegara lo del accidente del piloto vasco”.

El estradense tiene previsto regresar a su tierra natal a lo largo del día de hoy después de terminar de organizarlo todo para poder volar con destino a España tras su participación en el Hellas Rally Raid.