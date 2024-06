Costoya se pasea en Eslovaquia

Christian Costoya se paseó literalmente ayer por el trazado del Slovakia Ring en la tercera prueba de la Champions of the Future. El piloto silledense de Parolin Racing Kart no encontró rival ni en las eliminatorias ni tampoco en la prefinal y en la final, donde dio todo un recital de pilotaje en un circuito nuevo y complicado que fue la tumba para algunos de sus rivales destacados. El resultado conseguido ayer en tierras eslovacas, donde demostró su valía tanto en seco como en mojado, llega justo dos semanas antes del Europeo de la FIA donde Costoya espera poder refrendar su buen estado de forma.

Lo cierto es que Costoya fue el único de los pilotos en liza que supo adaptarse a las difíciles condiciones del nuevo y muy técnico kartódromo de Europa Central. 104 pilotos optaban al título en una prueba donde el de Trasdeza mostró su mejor versión sin apenas rivales durante los cuatro días de estancia en Eslovaquia. El único contratiempo sufrido tuvo lugar el viernes cuando cayeron varias tormentas que complicaron el día de la clasificación y varias eliminatorias. Christian Costoya salvó la situación a las mil maravillas para plantarse en la jordana de ayer con todas las opciones intactas para ser el dominador de su categoría. La suficiencia con la que se impuso tanto en la prefinal como en la final no pasó desapercibida para nadie.

En la final, el de Silleda concluyó con una ventaja de casi 4 segundos sobre el británico Noah Baglin y de 4,2 segundos sobre el tercero, el austríaco Niklas Schaufler.