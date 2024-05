Una camada con pedigrí

La base del Balonmán Lalín sigue quemando etapas en aras de su formación integral. Tras infantiles y cadetes, mañana le tocará el turno a los alevines del Saint Gobain Loriga en la Final Four de la Fase de Prata, que se jugará en el multiusos Lalín Arena. Gúmer Portas y Adrián Ferradás son los entrenadores durante el fin de semana de un elenco compuesto por ocho jovencitos llamados a ser el futuro de la entidad lalinista. Sin olvidar que los que estuvieron en los entrenamientos semanales a lo largo de todo el año con ellos además de Gúmer y Adrián, fueron también Diogo Pereira, Uxía Batán, João Brás y Cristian Dacosta.

El equipo que mañana por la mañana peleará por hacerse un hueco en la final está formado por Yoel Castro Lalín, Javier Galego Lamela, André Jesús Gil Oliveira, Martín González Dobarro, Iago González Enríquez, Xavier Iglesias Pérez, Ángel Lalín Santomé y Pablo Real Álvarez. La liga la llevaron de una manera bastante cómoda. Quedaron primeros de su grupo y pasaron a la segunda fase o Final Four disputada hace dos semanas en A Estrada. Allí perdieron su primer partido y vencieron en el segundo, que fue el que les dio el pase a la final a cuatro de la categoría de Plata. “Estamos muy contentos con la temporada, sobre todo con la progresión que están teniendo los niños, que es con lo que siempre nos queremos quedar y no con los resultados”, explica Gúmer sobre sus jugadores. Y añade que “todos subieron de nivel. Es importante destacar que todos los que empezaron continúan en el equipo y no hubo ninguna baja. Contamos con todos para el próximo curso, que darán el salto a la categoría de Alevín 7. A disfrutar mucho de la experiencia porque será un sábado muy bonito con 16 equipos en el Lalín Arena”.

El entrenador del Saint Gobain Loriga hace hincapié por último en señalar que “lo que más nos gustaría es que el sábado los niños vengan sin ninguna presión. No hay nada que demostrar y nos gustaría que se lo tomaran como si fuera un excursión de fin de curso: una auténtica fiesta para despedir el año. Que vengan a disfrutar de todo lo que hicimos y del día. Lo que vamos a hacer el sábado es jugar al balonmano y no competir”.

Despedida

En otro orden de cosas, el Balonmán Lalín hacía oficial esta misma semana la marcha de João Brás con el siguiente comunicado: “Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por su excelente trabajo y dedicación durante el tiempo que estuvo con nosotros.

João Brás siempre demostró una gran profesionalidad y un compromiso ejemplar con nuestra entidad deportiva. Gracias a su pasión y esfuerzo, contribuyó de manera muy significativa a nuestros éxitos. Le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros y estamos seguros de que seguirá consiguiendo grandes logros allí a donde vaya”.