José Antonio Fernández deja el Vea después del ascenso para fichar por el Praíña

El Vea Club de Fútbol ha recibido un duro golpe a la hora de iniciar su planificación para la que será la primera temporada de su larga historia en Primera Autonómica. José Antonio Fernández, el técnico que dirigió al equipo durante las últimas cinco campañas y que finalmente lo llevó al ascenso ha comunicado al presidente, Diego Ortega, que no seguirá en el club. El entrenador de Cacheiras sin embargo no se irá muy lejos, ya que ha llegado a un acuerdo para convertrise en el técnico del Praíña.

José Antonio Fernández se marchó agradeciendo al club el trato recibido a lo largo de los últimos cinco años. “Es duro irse de un sitio en el que siempre me trataron tan bien. Le tengo mucho cariño a este club y a toda su gente. Aquí siempre me respetaron y me sentí apreciado”, manifestó el entrenador, quien destacó sin embargo el “desgaste” de tantos años en el mismo equipo. “Creo que me voy por la puerta de delante, seguramente con más errores que aciertos pero con la cabeza erguida y con la conciencia tranquila del trabajo hecho y sobre todo de haber intentado dar lo mejor de mí en todo momento”, añadió en el mismo sentido.

El entrenador de Cacheiras inicia ahora una nueva etapa en un equipo que, según destaca, tiene muy cerca de su vivienda y que además pondrá en marcha un nuevo proyecto con él al frente y arropado por un completo cuerpo técnico. “Es la tercera vez que intentan ficharme y finalmente fue la definitiva. El Praíña es un equipo en el que estuve años como jugador. Guardo muy buen recuerdo de esa etapa y le tengo mucho cariño”, valoró. Uno de los factores que lo llevaron a este cambio de aires fue la distancia con su casa. “Ellos entrenan dos veces por semana en Cacheiras, un campo al que puedo ir andando desde mi domicilio, y su campo me queda a unos minutos. Además, el Praíña va a jugar en el grupo de Santiago, así que la mayor parte de los equipos son de mi zona, mientras que el Vea se dice que puede cambiar a la zona de Pontevedra, por lo que los desplazamientos serán más largos”.