Javier Campos se sitúa en el puesto 43 de la general en el Hellas griego

Javier Campos no está viviendo un buen estreno en el Rally Hellas de Grecia. El estradense comenzó su andadura en la prueba del Campeonato de Europa con una sanción de dos minutos por exceso de velocidad en un punto de control que le hizo retroceder hasta el puesto 40. Su intención era ir remontando a partir de esta posición pero ayer tampoco tuvo una buena jornada. Terminó la etapa en el puesto 42, situándose así como el 43 de la clasificación general.

Tras la jornada el estradense reconoció que sus sensaciones en carrera no fueron buenas. “No me sentí bien sobre la moto e incluso me perdí un par de veces. La rueda de atrás también se desgastó muy rápido y la moto patinaba mucho sobre las piedras sueltas”, relató un Campos que confía en ir recuperando poco a poco buenas sensaciones.