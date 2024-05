Fin de temporada para el Estrada Pádel

Los seis equipos del Estrada Pádel pondrán hoy punto y final a la temporada regular y lo harán con objetivos diferentes. Unos afrontan la última jornada en busca del título, aunque la mayoría lo harán por evitar el descenso. Es el caso del equipo A de Segunda División, que se mide al School Pádel de Pontevedra con la permanencia en juego.

El equipo B de Tercera está en una situación similar ante su duelo con el Club Pádel Valdeorras. El equipo C de cuarta división tanto puede meterse en play off de ascenso como caer en descenso. Su rival será el Deza Pádel. El D, también de cuarta división, parte con opciones de conseguir el título de campeón y jugar el play off de ascenso. Se lo jugarán en un cara a cara con el Casino de Pontevedra. Será mañana a las 12.00 horas como locales. Los equipos E y F por último ponen fin a una temporada de iniciación en la que partían con el objetivo de ganar experiencia.

El Estrada Pádel contó este año con 120 licencias. Destacó sin embargo el gran éxito de sus escuelas deportivas. Los patrocinadores del equipo son Galmac, Helvétia, Trecce, Talleres Pontevea, Pub Sky, 3 Portiñas y Ganados Bua.