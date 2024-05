“Es un privilegio tener una afición como la del Depor”

– ¿Cómo vivió ese deseado ascenso del Deportivo?

– Con mucha ilusión. Nunca viviera algo así. Esto es un mundo diferente; en un equipo sénior, tan profesional y con un día a día a día estricto. Llegado el momento, la verdad es que estaba muy motivado. Solo con el recibimiento que tuvimos estaba alucinando en el autobús. Al final logramos el ascenso que buscábamos, así que estoy contento por el equipo y también a nivel individual.

– Tuvo incluso la oportunidad de saltar al campo en los últimos minutos y vivirlo desde dentro.

–Sí, fue algo bonito. Mi ilusión era poder jugar algo y poder vivir un día histórico como este. Eran muchos años que no se daba logrado ese objetivo. Poder estar ahí fue tremendo.

–La afición del Depor suele estar siempre a un gran nivel, ¿cómo fue esa celebración posterior?

– La afición del Depor es insuperable. Cada semana te sorprenden más. Es un privilegio pode tener una afición así. A los jugadores siempre nos dan un plus.

– ¿Se prolongó mucho?

– Sí, un poco más de lo habitual. Estamos a miércoles y todavía estoy un poco afónico.

– ¿Cómo vivió a nivel personal una temporada tan especial?

– Empecé la temporada con el Fabril y por mi cabeza no pasaba la idea de entrar en la dinámica del primer equipo. Fue algo que surgió un poco de rebote. A partir de una semana que fui a entrenar con ellos ya me quedé toda la temporada. Conté con la confianza del míster e hice todos los entrenamientos con ellos. Luego llegaron las convocatorias y los minutos de juego. A veces me tocaba ir con el Fabril, e iba de buena gana porque es mi equipo. Y cuando me tocaba ir con el primer equipo, pues más contento todavía. Al final es lo que buscamos todos los que estamos en la cantera.

El silledense, de celebración sobre el campo. | // LAURA SANTOS / Lois Docampo

– ¿Cómo fue esa llegada a un vestuario donde le aguardaban muchos jugadores contrastados en el fútbol profesional?

– Espectacular. A los que llegamos desde el Fabril o del juvenil siempre nos acogen de una manera diferente, con más cuidado. Nos tratan bien y nos ayudan a no estar nervioso. La primera vez que fui con ellos noté que había jugadores que saben de qué va esto y no dudan en echarte una mano. Lucas Pérez, por ejemplo, desde el primer día intentaba sacarme una sonrisa o me vacilaba. No solo él, muchos.

– Ahora lo vemos celebrando con un ascenso del Depor pero hace bien poco daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol en la escuela de Lalín. ¿Cómo recuerda esos inicios?

– Ahora parece que eso queda muy atrás. Estoy muy agradecido a los equipos en los que estuve, el Lalín y el Compostela. Formaron parte de mi proceso. Sin ellos no estaria viviendo lo que estoy viviendo ahora. Creo que voy por el camino adecuado.

– Ascenso a Segunda y renovación con el Depor hasta 2028... el futuro pinta ilusionante para usted.

– Renové hasta el 2028 porque estoy muy contento aquí. El Depor siempre me mostró su confianza en mí. Mi objetivo ahora es intentar devolver esa confianza. Le debo mucho a este club, a esta ciudad y a esta afición. En cuanto a lo de Segunda División, no sé qué puede pasar en relación a los minutos juego. Intentaré darlo todo cuando me toque y disfrutaré todo lo que pueda del paso por el fútbol profesional.