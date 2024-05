El sueño cumplido de Juan Recimil en el Fitu

Juan José Recimil cumplió el pasado fin de semana su sueño de disputar la Subida Internacional al Fito, prueba del Campeonato de España de Montaña en la que terminó subiendo al podio dentro de su categoría con su histórico Toyota Starlet.

“Hace casi 20 años de la primera vez que mi padre me llevó, no sin mucha insistencia por mi parte, a ver la Subida al Fito. De entre los Ferrari del Team Isolani, los fórmulas de Regal y compañía, los A4 ST, los Megane Trophy y demás vehículos, lo que me dejó fascinado aquel día fue el AX A1/2 de Rubén Bulnes Sevares. Unos cuantos años después, por fin pudimos cumplir el sueño de participar, y cosas del destino, el coche que nos precedía en la lista de inscritos era el AX A1/2 de Rubén”, manifestó el piloto, quien destacó el gran ambiente de la carrera.