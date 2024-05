David Páez: “Para que sigamos en el Estradense hay que cambiar cosas”

El Estradense puso el pasado domingo punto y final a la que fue su quinta temporada consecutiva en Tercera División y lo hizo cumpliendo su objetivo inicial de la permanencia. El octavo puesto final muestra los vaivenes de un equipo que se movió toda la temporada entre extremos.

El más claro llegó a comienzo de temporada, con una racha de seis empates y cuatro derrotas que los situaba con un proyecto recién iniciado en descenso directo. La confianza en ese proyecto liderado por David Páez terminó sin embargo dando sus frutos. La victoria en la jornada 11 ante el Somozas márcó un antes y un después. Los rojillos firmaron a partir de ahí números de equipo de la parte alta para terminar soñando con puestos de play off. Esa buen momento acabó sin embargo de manera abrupta. El Somozas volvió a cruzarse en su camino, aunque esta vez para mal. Una racha de tres derrotas consecutivas los sacó de la pelea por arriba y les hizo mirar de cerca el descenso. Los rojillos reaccionaron ante el susto y acabaron logrando la permanencia antes del último minuto.

Acabada la campaña, David Páez realizó un “balance general positivo” de la actuación de su equipo. “Logramos el objetivo de la permanencia y acabamos en un octavo puesto meritorio. Después del mal inicio de temporada que hicimos creo que el equipo mostró su capacidad de reacción para darle la vuelta a la situación y logramos remontar posiciones.No lo estábamos haciendo tan mal pero estábamos pagando nuestra falta de gol. Ese mal comienzo sin embargo nos dejó un lastre negativo que nos penalizó el resto de la temporada”, valoró el entrenador sarriano.

Una vez escalado hacia la parte alta, Páez considera que al equipo le faltó la “regularidad” necesaria para dar un paso más hacia arriba. “Estábamos haciendo un buen trabajo defensivo. De hecho acabamos la temporada siendo uno de los equipos menos goleados. Sin embargo, tras la derrota con el Somozas, nos descolgamos. Nos faltó ese punto de regularidad necesario en cuanto a victorias para estar más arriba”.

El técnico se mostró contento con el trabajo del equipo, aunque lamentó no poder contar con una plantilla más amplia. “Tuvimos lesiones de largo alcance que nos condicionaron durante varios meses. Muchas convocatorias las tuvimos que completar con juveniles. Creo que nos faltó más profundidad de plantilla para no notar tanto las lesiones”.

Mirando hacia el futuro, el entrenador sarriano no cerró la puerta a continuar una temporada más en el Estradense. “Acabamos de finalizar y todavía no hablamos nada. Ahora entramos en una fase de descanso y reflexión. Después nos reuniremos pero para seguir aquí hay que cambiar ciertas cosas. Veremos si llegamos a un entendimiento”.

Toño Camba: “Un año más llegamos salvados al final de liga”

El presidente del Estradense considera que la temporada del equipo fue buena y puso en valor el hecho de que, al igual que en las cinco temporadas anteriores en Tercera, llegaron a la última jornada con la permanencia asegurada. “Parece que es algo que ya no valoramos pero ese es nuestro objetivo y llegamos siempre con los deberes hechos. Solo hay que ver los equipos que dejamos por debajo, algunos con presupuestos mucho más altos que el nuestro”, afirmó. “Creo que a lo mejor este año teníamos equipo para estar un pelín más arriba pero, viendo el inicio de temporada, todos habríamos firmado este final”. Camba ya apunta a la próxima temporada, la del centenario del club. “Ahora nos vamos a tomar quince días de relax y en la primera semana de junio empezaremos a planificar. Lo primero será sentarse con David para plantearle nuestra idea para el año y ver si está de acuerdo o no. Si no hay acuerdo habrá que buscar otras opciones rápidamente porque ya se sabe que los jugadores siempre están pendientes de quién es el entrenador”. El dirigente quiso dejar claro que la próxima temporada será la última al frente de la entidad. “Llevamos siete años y llegó el momento de dejarlo, sí o sí. Esta queremos que sea una temporada especial, la del centenario. Intentaremos hacer un buen equipo pero también nos gustaría dar algo de cabida a los chavales de la cantera. Creo que es algo que la afición quiere”, manifestó el presidente rojillo.