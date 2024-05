“Cada año que estamos en esta categoría es un premio para nosotros”

El Inversia Seguros A Estrada Futsal finalizó la temporada en Segunda División B con una décima posición y después de conseguir una cómoda permanencia en esta competitiva categoría. Los estradenses dejaron por debajo a equipos como el Sala Ourense o el Leis de Pontevedra, rivales que han perdido la categoría este año. Eso da muestra del mérito de un equipo en desventaja a nivel de presupuesto e infraestructura pero que año tras año consigue mantenerse entre los mejores. “La que viene será nuestra quinta temporada consecutiva. Cada año que pasamos en esta categoría es un premio”, afirmó ayer el presidente de la entidad, Rafa Vázquez, el hombre sobre el que descansa buena parte del mérito del A Estrada Futsal. Conseguida la permanencia, el dirigente señaló que es momento para la reflexión. “Descansaremos unos días o un mes y después comenzaremos a hablar con los entrenadores y jugadores para ver quién quiere seguir”.

El dirigente explicó que sabían que esta iba a ser una temporada más dura que las anteriores desde el comienzo, con el ascenso de equipos potentes como el Xove o el Stellae y el descenso del Benavente. “Cuando comenzamos la temporada con varios partidos sin ganar vimos la cosas complicada pero el equipo supo reaccionar. Creo que siempre nos movimos a rachas”, explicó. “La temporada se hizo larga pero al final se cumplió el objetivo. Es imposible que este equipo pueda competir entre los de arriba”.

Por su parte, el técnico Óscar Villaverde “Oscarín”, señaló que hubo “un cúmulo de cosas” que mermaron al equipo. Una de ellas fue la pérdida de efectivos y los problemas de muchos jugadores para acudir a todos los entrenamientos. “Debimos ser el equipo que menos entrenaba de la categoría. Eso te lleva a sufrir. Somos lo que somos, un equipo humilde que pelea con lo que tiene”. El técnico compostelano considera que el equipo supo sufrir en los momentos más complicados para conseguir una merecida permanencia.

“Estoy cansado y con ganas de cambiar un poco el chip”

Oscarín y Rafa Vázquez todavía no se han sentado a hablar de la próxima temporada, aunque, después de tres temporadas de exitosa relación podría llegar el momento de un cambio. Así lo apuntó el entrenador compostelano al analizar su futuro en el equipo estradense. “Todavía no tomé una decisión pero los tres años cansan. Para mí esto es ocio. No es una cuestión económica. Ahora mismo estoy cansado y con ganar de cambiar un poco el chip. A veces es mejor echarse a un lado y que cambie la música”, manifestó al tiempo que alabó el trabajo realizado por la directiva. “Fueron tres años increíbles en los que el trato del club hacia mí fue siempre perfecto”.