Tamara Seijas deja el 40x20

“Doce años y casi media vida, mucho tiempo con una pelota en la mano jugando a no hacernos daño en Lalín”. De esta forma comienza el comunicado que a través de redes sociales emitió la jugadora lalinense y central del iKasa BM Madrid Boadilla, Tamara Seijas, para anunciar su retirada. Seijas, que empezó como cadete en el Balonmán Lalín después de dejar a un lado su afición ecuestre, abandona la práctica del balonmano después de cuatro temporadas formando parte del equipo madrileño, con el que llegó a jugar en División de Honor Oro, uno de sus retos deportivos.

Tamara Seijas reconoce que “la verdad es que para mí era un hobby donde yo me lo pasaba bien, me caían bien mis compañeras y amigas e iba más que nada a divertirme y a pasármelo bien”. La central añade que “sí que es verdad que en estos últimos años ya el nivel y la exigencia eran un poco más altas, y compaginar el trabajo, hacer el máster y demás me resultaba muy complicado. Si a eso le sumas el querer venir a Galicia de vez en cuando, pues es muy difícil”. La balonmanista de Lalín tiene pensado seguir residiendo en la capital de España donde en breve empezará un máster, por lo que espera quedarse por tierras madrileñas “como mínimo un añito o dos”, asegura. Desde luego, la jugadora lalinense se toma lo sucedido como el lógico proceso vital de “ir quemando etapas para seguir creciendo”.

Seijas tiene también un recuerdo para su padre señalando en su comunicado que “mi padre siempre me enseñó que es de bien nacido ser agradecido, y solo puedo emocionarme recordando todos los viajes, las experiencias y las personas que me puso en el camino este deporte”. Subraya el poder hacer amigas tanto en Galicia como en Madrid y tampoco se olvida bromeando “a personas que quise tanto como odié” en relación a sus entrenadores Pincho, Budi y Rober.