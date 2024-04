El Disiclín jugará este fin de semana sendos partidos de liga en menos de 24 horas

El Disiclín Balonmán Lalín tiene por delante este fin de semana todo un maratón de partidos en apenas 24 horas. Los de Cacheda juegan mañana, a las 19.00 horas, en el “Pablo Herbello” de Bueu y repetirán el domingo a las 18.00 horas en el Arena recibiendo al Granitos Ibéricos Carballal.

Pablo Cacheda explicaba ayer la medida desvelando que “la semana que viene se casa el portero Iago y entonces queríamos tener el fin de semana libre. Ninguno de los dos equipos nos jugamos nada y, además, incluso en el rival hay algún invitado . La intención era jugarlo el viernes (por hoy) pero ellos no podían por motivos laborales”. Con todo, el atracón de partidos no supondrá muchos cambios en los planes del técnico puesto que “cuando pudimos proponerlo hasta me pareció una buena opción porque si los juveniles se hubiesen clasificado para el sector nacional sería la semana que viene. De hecho, el martes ya entrenaron con nosotros seis juveniles y a partir de ahí ahora se puede hacer la convocatoria con más gente disponible de lo normal en las últimas semanas”.