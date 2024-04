La única “abellona” de la final

El estadio Manuel Anxo Cortizo será el 20 de abril la sede de la final por el título autonómico femenino de rugby. Aunque el Coreti Rugby Lalín se quedó a las puertas de la final, el deporte del oval “abellón” contará con presencia en el encuentro previsto para las 16.40 horas. La pilier y capitana del Pontevedra RC LG Sénior Femenino, la lalinense Nuria Diéguez Fernández, será la cuota local en el partido más importante de la temporada tanto para su equipo como para el CRAT de A Coruña.

Diéguez lleva jugando dos años en el cuadro de la capital provincial “Estuve 12 años jugando en Lalín y, después, de la pandemia, surgió un proyecto en Pontevedra de jugar en División de Honor B y le preguntaron a los otros equipos si habían alguien que se quería presentar”, recuerda jugadora de Lalín. Añade que “yo estaba viviendo en Ourense, donde entrenaba, y mis compañeras me propusieron ir con ellas. El proyecto se llamó finalmente “Irmandiñas” y jugamos en División de Honor B. Ahí fue donde yo me conecté un poco con Pontevedra. Ese año jugué en Ourense, que de hecho fue cuando ganamos la liga, en 2021, y la temporada siguiente me dijeron en Pontevedra si quería jugar con ellas y dije que por qué no. Y cambié de aires, claro”.

En cuanto al partido tan especial que va a disputar en su casa, Nuria Diéguez reconoce que “no esperábamos jugar la final para nada. Nuestro primer objetivo era poder sacar equipo porque en septiembre no sabíamos ni si había plantilla porque no llegábamos a números suficientes. Conseguirlo ya fue para nosotros el primer premio”.

La pilier lalinense, que es tercera en la lista de más ensayos en la liga y la capitana del Pontevedra RC por votación del equipo, considera que “llegar a semifinales para un equipo como el nuestro ya fue una pasada y ahora jugar la final es lo máximo para nosotras”.

Diéguez vivirá el día 20 una jornada muy singular por razones obvias. “Contra las “abellonas” jugué en la liga dos veces y estando también en el Ourense pero será un partido muy especial porque espero contar con todos los míos en la grada”. No se atreve con un pronóstico porque “la final la veo dura pero no imposible. Ganemos o perdamos estamos contentas porque nuestro objetivo está superado. Iremos con ilusión porque al CRAT casi le ganamos en su casa siendo 14. Lo vamos a intentar”, concluye la pilier.