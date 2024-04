El Disiclín visita al colista Culleredo sin central puro por la baja de Román

El Disiclín Balonmán Lalín retoma esta tarde en tierras coruñesas la competición después del parón de Semana Santa. Los canarios David Deniz y Diego Pastoriza dirigen a partir de las 19.30 horas el duelo entre los rojinegros y el colista Sweepend Culleredo correspondiente a la jornada 26 del campeonato liguero. Tras la victoria sobre el Calvo Xiria, los de Pablo Cacheda afrontan el duelo de esta tarde con una baja que sobresale de las demás: “No vamos a poder contar con Román esta semana y no sé si para la que viene y si estará bien o no. Con lo que ello significa para nosotros. Sí que es cierto que Xosé va a tener un poco más de protagonismo pero con la baja de Bruno estamos sin central puro en el primer equipo”, explicaba en la previa el entrenador del cuadro del Arena.

Cacheda recuerda que Román “tiene fractura de nariz pero sin desplazamiento. No es nada gravísimo ni necesita operación ni nada que se le parezca pero mientras no le cicatrice no puede jugar” ni siquiera con protección porque, como también recuerda el técnico, en balonmano no está permitida la máscara porque no puedes jugar con ningún elemento que tú puedas quitarte y golpear con él”. Tampoco estarán los lesionados Tate y Roberto Álvarez y en función del entrenamiento de ayer, Xabier Batán podría regresar al equipo. Cacheda insiste en que “sin central puro nos cuesta mucho más crear situaciones de ataque. Vamos un poco cojos, la verdad” pero confía en Xosé e incluso Pedro y Losón para la empresa.

El técnico del Disiclín también subraya que el rival de hoy no es ni mucho menos una perita en dulce, a pesar de la clasificación: “Ellos son un equipo recién ascendido que en la primera vuelta hace cero puntos y ahora mismo lleva diez. Eso habla bastante bien de su evolución y de que es un rival bastante más peligroso”, aclara. Con este panorama, Pablo Cacheda considera que “si no hacemos un buen papel y no estamos concentrados y las bajas nos pasan factura, sabemos que es un partido que va a ser difícil de ganar porque el Culleredo viene de hacer las cosas mejor y en su casa se hace complicado”. El rival encara la cita de esta tarde tras caer con la cabeza alta en su desplazamiento a la pista del líder Landbit Lanzarote tras superar al Ingenio.

El Loriga, a certificar la permanencia

El filial del Disiclín tiene esta tarde en el vigués complejo deportivo de Balaídos una cita transcendental para su futuro. A pesar de su derrota contra el Atlético Guardés, el Proquideza Balonmán Loriga logró librarse de los puestos de descenso en la última jornada. La derrota del Chapela permite a los verdinegros eludir el descenso directo y la única plaza que por ahora está implicada en los arrastres. Es tarde, a partir de las 20.30 horas se miden al Magope Seis do Nadal con arbitraje de Lucía Rodríguez y Ainhoa Rodríguez con la misión de amarrar los dos puntos y evitar cualquier tipo de contratiempo en la última jornada de la liga de Primera Autonómica. Cabe recordar que con el casi seguro descenso del Culleredo, la novena posición del conjunto dirigido por Lorenzo Fernández marca la salvación. Sin embargo, si otro gallego cayese, bajarían. Por ello es clave lograr una victoria ante el conjunto de Coia con la que podrían acabar séptimos.