Galicia trabaja en A Estrada con varios jugadores de las comarcas

Las Selecciones Gallegas sub 14 y sub 16 masculinas regresan esta semana a los entrenamientos para preparar la fase final de la Fase Plata del Campeonato de España que tendrá lugar el último fin de semana de este mes de abril. El Estadio Municipal de A Estrada será el punto de encuentro de las dos selecciones en la tarde de hoy. Así, la Selección Gallega sub 14 trabajará a partir de las 17 horas. Entre los convocados por el seleccionador Lalo Suárez figuran el centrocampista estradense Damián Peiteado, del Celta de Vigo, y el delantero silledense Sergio Cortizo, del Depor. La Selección Gallega sub 16, por su parte, se ejercitará a las 18.30 horas en el mismo escenario. David Páez ha convocado a los estradenses Xián Diéguez y Manuel Blanco, ambos del Conxo Santiago.