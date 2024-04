“El equipo tiene confianza y mucha ilusión”

El Estradense redondeó ante el Alondras una gran Semana Santa con siete puntos de nueve posibles. Los rojillos han escalado así a la novena posición, a seis del descenso directo y a cinco del play off de ascenso cuando quedan 21 puntos por ponerse en juego. A pesar de su buen momento de juego y resultados el técnico sarriano David Páez sigue marcando la permanencia como meta, subiendo la puntuación necesaria hasta los 39 puntos para evitar problemas con los arrastras. “Después del tramo inicial de la temporada, con esas once jornadas en la que no nos salían las cosas, el equipo está con confianza y tiene mucha ilusión. Con el apoyo de la afición como estamos teniendo seguro que nos van a llevar a cualquier parte pero sabemos sin embargo de donde venimos. El primer objetivo debe ser la permanencia. Una vez lograda, seremos lo más ambiciosos posibles”, afirmó el técnico, quien destacó la aportación que todos los jugadores están realizando cuando tienen que salir al campo.

Ante el Alondras, los rojillos demostraron que saben sufrir, con una primera parte en la que los visitantes llevaron el peso del juego y tuvieron ocasiones. “Nos hicieron daño con las transiciones tras error. Monroy, Félix, Facu... el Alondras es un equipo muy rápido y peligroso en el medio y arriba y sufrimos”, reconoció Páez, quien considera que el descanso y los cambios cambiaron la casa de su equipo. “Buscamos más dinamismo y verticalidad con la entrada de Sonri, el cambio de banda de Porrúa, y después con la entrada de Elías. Además, buscamos cerrar mejor a Rial y nos salió bien. Al final creo que el resultado fue justo”, sentenció.