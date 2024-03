A Estrada se vuelca con dos jóvenes bailarines

Tener que desplazarse por toda Galicia y España para competir no es nada fácil y menos si no se cuenta con el respaldo económico de un club con grandes recursos. Este problema se nota especialmente en deportes que se mueven lejos de los focos que acompañan a otros con más subvenciones y patrocinios. Ante esta situación las familias de dos jóvenes y prometedores bailarines de A Estrada, Aroa Nercellas y Enzo Mogo, decidieron movilizarse en busca de apoyos económicos y su campaña no pudo salir mejor. En solo unos días, una veintena de empresas estradenses se convirtieron en patrocinadores de la joven pareja, que de esta manera recibe una importante ayuda para desplazarse a los compromisos que tienen marcados en su agenda.

Además, también llamaron a las puertas de las diferentes administraciones. Tanto el Concello de A Estrada como la Xunta de Galicia aportaron su granito de arena a esta campaña. No lo pudieron hacer en forma de aportación económica pero sí donando el material deportivo que se llenó de los logos de las empresas que los patrocinan y que lucirá la pareja del club Sondodance en sus compromisos.

Su calendario de competición de los campeones gallegos arranca mañana en Fene con la disputa del Trofeo Concello de Fene. La semana que viene se desplazarán hasta Guadalajara, donde les espera una doble competición, una el sábado y otra el domingo, que les servirán para sumar puntos para el ránking nacional. Después llega el Gallego Standard en Narón y luego el Gallego Latino en Tui. El día 19 de mayo llega el Trofeo Concello da Estrada, que es el Gallego de Combinadas.

Los patrocinadores son Pastelería Mimela, Forraxes Riobó, Hervetia Seguros, Mafaltra, Paino, Decoideas, Edente, Restaurante Río Liñares, Baiuca, Emerxe, Carlin, Pazo de Xerlís, A Fogaza, Vasan, Biofruit , Casa do Pan, Basanta , Byana, Changecash, Reale Seguros, Zen Ricarsat y Life Home.