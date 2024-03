A Estrada recupera la Nocturna en junio y prepara una carrera sorpresa

El departamento de Deportes del Concello de A Estrada anunció ayer el regreso de la Nocturna Estradense, una carrera que afronta su edición número once después de no celebrarse el año pasado por problema de encaje en las Festas de San Paio. El calendario de las fiestas de este año ha permitido recuperar la carrera, que se celebrará el sábado día 22 de junio. Será por tanto una previa de las fiestas, que arrancan al día siguiente con el San Xoán. Esta no será sin embargo la única carrera que organice el Concello de A Estrada este año, que ya baraja opciones para la vuelta de las vacaciones de verano.

La Nocturna Estradense contará en este 2024 con el marco perfecto para desarrollarse. En los últimos años, la celebración en medio de las fiestas suponía con problema a nivel logístico, con los palcos de las orquestas, los puestos de venta ambulantes, las atracciones y otras actividades haciendo muy complicado el cierre de las calles del casco urbano durante varias horas. Este año sin embargo la carrera no estará propiamente dentro de las fiestas –aunque se incluirá como actividad previa– lo que permitirá tener las calles del pueblo desocupadas. La fecha además permite atraer participantes de fuera del municipio, al ser sábado y no coincidir con otras carreras por la zona.

Desde el departamento de Deportes explicaron que la organización de esta carrera arrancó a comienzos de año pero estaba a la espera de que se cerrase la comisión de fiestas del San Paio para concretar los últimos flecos. Posteriormente se obtuvo el visto bueno de la Policía Local, de la Federación Gallega de Atletismo y del club Atletismo A Estrada.

En cuanto a la carrera, será similar a la de las últimas ediciones, aunque ahora con más opciones a la hora de hacer un recorrido más coherente, con menos quiebros para evitar puntos problemáticos y pasando por la plaza del Concello. La salida y meta se mantendrá en la calle Calvo Sotelo, con dos vueltas por delante a un trazado de cuatro kilómetros para terminar haciendo ocho. La inscripción para participar en esta carrera se abrirá próximamente a través de la página web de Emesports.

La Nocturna regresa con el objetivo de volver a reunir a cientos de atletas por las calles de A Estrada, aunque esta no será la única baza de este año por parte de la concejalía de Deportes. El concejal, Ismael Pena, ya anunció hace unos meses que estaban barajando la opción de organizar un trail por los montes del municipio, una idea que sigue sobre la mesa.

La intención del Concello es organizar una carrera a la vuelta de las vacaciones y el objetivo es ofertar algo diferente que consiga atraer a los atletas. Una de esas opciones sería el trail al que apuntaba Pena, aunque no sería la única. Habría otras opciones novedosas, como un duatlón, una opción sin embargo complicada a nivel logístico. Más sencillo sería recuperar de nuevo el cross de Liñares, aunque ya habría que meterse en finales de noviembre o diciembre. Finalmente estaría la posibilidad de hacer un trail con salida en el casco urbano y planteado como una cronoescalada de larga distancia y de ida y vuelta.

Habrá que esperar para conocer cuál es finalmente la elección que realiza el Concello de A Estrada entre estas opciones o bien si aparece alguna alternativa. Lo que está claro es su propósito de volver a contar con varias competiciones después de que en 2023 no se llegase a celebrar ninguna.