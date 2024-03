La carrera con más naciones

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) presentó ayer en Silleda la 98º edición de la “NOCO ISDE Spain 2024–International Six Days of Enduro ISDE”, los Seis Días Internacionales de Enduro 2024. El gran evento del motor se desarrollará en varios municipios del interior gallego y tendrá su epicentro (paddock) en Trasdeza del 14 al 19 de octubre. Esta competición regresa a España ocho años después, siendo esta la quinta edición celebrada en este país. La ceremonia inaugural se celebrará el domingo 13 de octubre en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, dando comienzo a la competición en ese municipio.

El evento supondrá un impacto económico directo de más de 4,5 millones de euros, como consecuencia de la actividad de los más de 600 deportistas, entre 2.500 y 3.000 miembros de la organización y equipos auxiliares de las 600 monturas que competirán durante esos días. El acto contó con la presencia de Gregory Ricci, coordinador de la Comisión de Enduro de la FIM; Laurent Courtal, coordinador de Comunicación y Marketing del Comité Organizador de los ISDE; Pedro Mariano, race director de Enduro y Super Enduro; Domènec Fernández, director deportivo de la RFME; José Canda, presidente de la FGM; Ángel Arca, presidente del Moto club Móvete Na Moto (organizador); Mónica García, concejala de Deportes de Silleda y Ricardo Durán, director General de la Feira Internacional de Galicia Abanca.

En cuanto a las pruebas, en Silleda se llevará a cabo una especial permanente de Enduro y el Motocross; en Santiago se realizarán el 130 kilómetros de Rally, la especial Cross Test y la especial Enduro Test; en A Estrada, se desarrollarán los 130 kilómetros de Rally y las Enduro Test y Cross Test; en Lalín se disputa el 140 kilómetros de Rally, la especial Cross Test y la especial Enduro Test; y en O Irixo, tendrá lugar el 130 kilómetros de Rally y las pruebas de Cross Test y Enduro Test.

Además de las pruebas de enduro, hay una serie de acciones previstas con motivo de la Semana Verde, como son el desarrollo de un plan de Sostenibilidad Ambiental y Social, junto con otro de Igualdad y contra la Violencia de Género, el fomento de la economía circular en los municipios en los que transcurre la prueba y el fomento de la generación de empleo local directo e indirecto y de la participación asociativa y de agentes de la zona. Así como también se va a tratar de que esta competición reduzca y gestione adecuadamente los residuos producidos, que haya una gestión sostenible del agua con su consecuente reducción de la huella hídrica y se realizará una plantación de compensación por las emisiones de CO2. Además, se llevarán a cabo acciones de concienciación y educación ambiental y se priorizará la conservación y la restauración de la naturaleza.