Christian Costoya domina en Valencia

Champions of the Future arranca este fin de semana una nueva temporada en el Kartódromo de Valencia sirviendo como es habitual, de preparación para pilotos y equipos con vistas a la primera cita del Campeonato de Europa de la categorías OK-Junior y OK dentro de dos semanas en el mismo escenario de la capital del Turia.

En la crono de OK-Junior, que reúne a 112 pilotos y donde el belga Dries Van Langendonck se hizo con la pole, Christian Costoya fue el más rápido en su serie y tercero en el ranking general, ganándose un lugar en la primera fila de parrilla para disputar las clasificatorias. Después, el piloto silledense de Parolin Motorsport se impuso en todas las eliminatorias del jueves mostrando sus credenciales para la victoria el próximo domingo.

Las mangas clasificatorias se extenderán hasta el final de la jornada de hoy, estando la de mañana reservada para las Super Heats y Finales. En el seno del equipo son muy optimistas sobre el rendimiento del trasdezano sobre el trazado valenciano y esperan una enconada lucha con Dries Van Langendonck hasta el día de la gran final.