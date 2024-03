El EDM A Estrada se enfrenta al Praíña en los cuartos del play off de ascenso

El Ulla Oil EDM A Estrada disputa el domingo el partido de ida de los cuartos de final del play off de ascenso a Segunda División. Tras terminar la primera fase como segundos dentro de su grupo, los rojillos tendrán que enfrentarse al tercero del otro grupo de Santiago, el Praíña. Será un duelo a cara o cruz que se decidirá una semana después con la vuelta en el pabellón Coto Ferreiro. En juego está el pase a semifinales, donde previsiblemente aguardará el rival a batir dentro de este play off, el Papatorio de Santiago. Los estradenses no lo tendrán fácil si quieren escalar posiciones dentro del baloncesto gallego, ya que solo habrá una plaza de ascenso a Segunda, la del campeón.

“Por el momento no está claro cuántos equipos van a subir pero inicialmente será solo una plaza de ascenso directo. Sabemos que es complicado pero llegamos a este play off en una buena dinámica. Creo que es nuestro mejor momento de la temporada”, afirmó el técnico Nacho Renda al analizar el reto que tienen por delante. “En el último mes, después de la que fue nuestra última derrota, dimos un paso adelante y mejoramos mucho. Ahora mismo entendemos mejor el juego que queremos hacer. Al principio de temporada nuestros partidos eran un correcalles, con muchas acciones individuales, pero ahora somos capaces de trabajar mejor en equipo”, argumentó al tiempo que destacó el buen nivel físico de sus hombres a estas alturas de la temporada.

Renda destacó sin embargo que un play off de ascenso como este es algo totalmente distinto a la liga regular y deben ser capaces de gestionarlo. Su primer escollo será el Praíña. “Es un equipo que tiene dos jugadores muy buenos, que asumen mucho juego y puntos. Luego cuentan con un buen interior”, explicó el técnico, quien lamentó las bajas con las que van a afrontar este primer partido de play off. Si logran superar esta primera ronda les tocará previsiblemente el Papatorio, habitual vencedor de este torneo, que renuncia al ascenso cada vez que lo logra.

Samuel, un posible refuerzo de lujo en la fase

En su camino hacia este play off el EDM A Estrada tuvo un partido clave, el disputado en Negreira. Fue un choque que terminaron ganando y en el que contaron con un refuerzo inesperado. El segundo entrenador, Samuel Pernas, se vistió de corto para ayudar a su equipo dentro de la pista. Lo hizo para anotar 20 puntos en los 24 minutos que jugó. Cabe recordar que el alero se vio obligado a dejar el baloncesto a comienzos de la temporada pasada en EBA debido a sus problemas en los ojos. Ahora, una vez operado, seguía retirado, aunque el club le ofreció llenar con él su última ficha. Habrá que ver si Samuel decide echar una mano a su equipo en play off. Sería un refuerzo de lujo.