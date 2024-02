Cacheda: “Por suerte o por desgracia estamos en una zona tranquila de la tabla”

En el Disiclín Balonmán Lalín la última derrota sufrida lejos del Arena se ha tomado con filosofía. El entrenador Pablo Cacheda señala al respecto que “se nos hace muy difícil competir. Aún así, creo que el equipo da la cara partido tras partido. Viene de sufrir un partido muy peleado contra el Reconquista y sacarlo adelante. Probablemente, este fin de semana lo pagamos contra un equipo que está más necesitado que nosotros y se hizo notar esa necesidad”.

Cacheda también reconoce que “vamos tan día a día que no sé con quien podré contar cada partido. Pedro tiene que hacerse pruebas, Pablo, el pivote juvenil, se lesionó en el partido de juveniles. No podemos contar ni con Bruno ni tampoco con Xabi ni con Tate. Estamos hablando de que las cosas no pintan del todo bien. Aún así, con lo que tengamos iremos a pelear el sábado contra Luceros e intentar sacar los puntos”.

Por otro lado, el técnico de los rojinegros manifiesta que “creo que por suerte o por desgracia –ambas seguramente– estamos en una zona tranquila de la clasificación en la que creo que ya no tenemos de lo que preocuparnos en ese sentido. Entonces, vamos a ir partido a partido, intentar sacar los máximos puntos posibles. Acabar lo más arriba que se pueda pero sin poner en riesgo la salud de ninguno de los jugadores. Si hay que tirar de tres o cuatro juveniles lo haremos, que es la filosofía del club y en estos momentos algo positivo también sacaremos de eso”. La próxima piedra de toque para el Disiclín será, pues, ante el filial del Balonmán Cangas.