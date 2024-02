El Disiclín Balonmán Lalín encajó ayer su tercera derrota consecutiva, la tercera contra equipos de las islas Canarias. En esta ocasión los rojinegros visitaban la pista del Gáldar, un rival directo en la zona media alta que se terminó llevando una clara, abultada y merecida victoria (27-18).

Los de Cacheda, mermados por las bajas, fueron incapaces de encontrar el camino del gol. Solo los tantos de Tate y la dirección de Losón mantuvieron al equipo lalinense en el partido durante su inicio. A partir del ecuador de la primera parte, los locales consiguieron una renta a su favor de cuatro puntos que los rojinegros ya nunca fueron capacez de remontar. Esos cuatro goles siguieron mandando en el marcador en el paso por los vestuarios (14-10) y se ampliaron en el inicio de la segunda parte. En esta ocasión sin embargo, no hubo lugar a la heróica como en anteriores partidos del Disiclín. Los rojinegros hicieron un amago en la segunda parte, intentando subir un punto el ritmo del encuentro, pero los canarios no tuvieron problema en aguantar el paso adelante de los visitantes, con una buena defensa y bien secundados por las paradas de Saúl.

Ese quiero y no puedo del equipo rojinegro acabó pronto. Los de Cacheda terminaron bajando los brazos con diez minutos todavía por delante, demasiado tiempo ante un Gáldar que no desaprovechó la oportunidad para lucirse ante su afición, ganar por primera vez en su historia al Disiclín y conseguir tener a su favor el average particular entre ambos. El lado contrario de la moneda fue para los de Cacheda, demasiado lejos de la victoria y demasiado lejos de su mejor nivel.