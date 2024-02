Galicia disputará la Fase Plata del Campeonato de España sub 14 y sub 16 masculino que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero en Cádiz. Los seleccionadores Lalo Suárez y David Páez dieron a conocer ayer los nomes de los 36 futbolistas que viajarán a Andalucía para representar a la selección gallega en este torneo nacional y en esa lista figuran tres estradenses y un silledense. En el caso del combinado sub 16 los elegidos son los jugadores estradenses del Conxo Xián Diéguez (lateral izquierdo) y Manuel Blanco (centrocampista). En el equipo sub 14 estarán Damián Peiteado (centrocampista) y el silledense Sergio Cortizo (delantero).