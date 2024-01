Los 3 puntos conseguidos este domingo en Balaídos por el Real Club Deportivo de La Coruña ante el Real Club Celta Fortuna tuvieron acento silledense. Rubén López (Silleda, 2004), canterano blanquiazul formado en la Escola de Fútbol Lalín, marcó el segundo y definitivo tanto en la victoria de los de Idiakez sobre el filial del eterno rival y acercó a los de Riazor en su escalada en la clasificación provisional. Fue el primer gol de este chaval de Lamela con el primer equipo blanquiazul y no ocultó al término de la contienda que se trata de un “sueño” cumplido. “Es una noche para el recuerdo que no se me va olvidar nunca”, manifestó el canterano blanquiazul sobre su valioso tanto Vigo. “No me lo creía, estaba viviendo un sueño. Es la recompensa a muchos años de trabajo y sacrificios de mi familia”, añadió el joven centrocampista natural de Trasdeza.

Rubén expuso una vez finalizado el encuentro cómo fue la jugada en la que marcó el tanto y encarriló la victoria deportivista en Balaídos. “Lo primero que se me pasó por la cabeza fue tirar. Acaba entrando y me voy directo a la afición porque se lo merecía, porque están en las buenas y en las malas. Es un momento que no se me va a olvidar nunca”, insistió el joven centrocampista. “Vi la portería muy cerca y dije que tenía que tirar”, añadió acerca de ese disparo cruzado con el que se estrenó como goleador con la primera plantilla blanquiazul después de que Idiakez depositara en él toda su confianza. El centrocampista de Silleda también se refirió al papel de los canteranos en el primer equipo deportivista en esta temporada tan complicada. “Los chavales intentamos trabajar lo mejor que se pueda y si nos dan la oportunidad estar preparados”, indicó después de afianzarse en la plantilla blanquiazul a las órdenes del entrenador herculino. Cabe destacar que el del domingo fue el quinto partido de Rubén López en liga con el primer equipo. La sexta diana si tenemos en cuenta su debut como titular en Copa con una muy buena actuación frente al Tenerife. El centrocampista de Lamela está respondiendo con tino siempre a la llamada de Idiakez, bien sea con partidos como el de Balaídos o como cuando fue necesario poner cabeza y trabajo con uno menos para aguantar el triunfo ante la Real Sociedad “B” delante de la afición blanquiazul en el campo de Riazor. Primeros pasos Tras su paso por la Escola de Fútbol Lalín y el Compostela, Rubén López llegó a la cantera del Deportivo en la temporada 2019-2020 para integrarse en el equipo Cadete “A”. Después formó parte del conjunto juvenil blanquiazul, que a las órdenes de Manuel Pablo destacó en la Youth League. Sus actuaciones en el Fabril llamaron la atención de Imanol Idiakez, que lo ha utilizado en varias ocasiones debido a las bajas que ha acumulado el equipo. En todas ellas, Rubén dio la talla en todo lo que le pidió su técnico, algo que fue refrendado en el feudo celeste con el gol de la tranquilidad. La renovación del centrocampista hasta 2028, que se selló con el director de fútbol de la entidad de Riazor el pasado mes de diciembre, llegó después de la de otros canteranos como Dani Barcia o Kevin Sánchez. Rubén López sigue de esta forma la estela de otros futbolistas de renombre procedentes de Silleda, como son los casos de los madridistas Joselu Mato y Noel López. Este último podría volver a las filas deportivistas después de apenas contar en los planes de Raúl con el filial madridista. La combinación de trabajo defensivo y poderío en los duelos con claridad con la pelota y llegada al área ya han situado a Rubén en esta nómina de buenos jugadores con gen trasdezano.