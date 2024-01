El Disiclín Balonmán Lalín sigue pendiente de la evolución de dos de sus jugadores franquicia, los centrales lesionados Bruno y Román. Al respecto, el técnico Pablo Cacheda mostraba ayer su temor de que uno de ellos no pueda volver al equipo esta temporada. “Con Bruno hablé y no sé exactamente en qué quedara la cosa pero el proceso es largo e iremos con mucha calma. De hecho, no sé si se reincorporará esta temporada o no. Y en el caso de Román, hasta que le den los resultados de las pruebas que le realizaron tampoco podremos contar con él y para eso todavía faltan dos semanas”, explica el resignado entrenador de los del Arena. Sin embargo, tampoco ocultaba ayer su orgullo por la imagen ofrecida por sus pupilos, el sábado, en la visita del líder: “Para el Miura que había enfrente y la situación en la que nos encontrábamos pues creo que, sobre todo la segunda parte, es una declaración de intenciones por parte de equipo. Siempre intentamos sacar lo mejor y lo positivo de cada partido. A pesar de como fue la primera parte, ver al equipo pelear y luchar como lo hizo en la segunda demuestra ese gen de lucha del que hablamos siempre”, afirma.

Cacheda también agradece el reconocimiento por parte de la afición en forma de ovación al término del partido con los canarios e incluso la felicitación del técnico del Lanzarote por la lucha de los lalinistas que le hizo llegar tras el pitido final su homólogo insular. Además y en cuanto al trabajo de los más jóvenes destacó que “ver que Juan, que esta semana entrenó por primera vez, hizo media hora de partido muy buena para ser un juvenil. Salió sin complejos a intentar pelear. Es uno de los ejemplos como pueden ser Xosé Cuíña o Sergio Munín, jugadores más acostumbrados a entrar en las convocatorias. Sin olvidar la segunda parte a nivel defensivo de Víctor, que es muy buena, y Pedro, que asumió tras el descanso un rol importante”. Eso sí, Cacheda tiene claro que ahora “hay que intentar sumar de 2 en el siguiente partido porque después de dos derrotas consecutivas creo que es en lo que tenemos que pensar”. El próximo compromiso espera en Gáldar.