El deportista del Atletismo A Estrada Martín Ruibal fue protagonista el pasado fin de semana en el Campeonato de Galicia Sub-23 en pista cubierta. El atleta estradense terminó la competición con dos medallas de oro y un bronce. Se proclamó campeón gallego en salto de altura igualando su mejor marca de 1,62 metros. También logró el oro en la prueba de triple salto, con una marca personal de 11,57 metros que firmó en el último de sus intentos. Para completar su actuación se proclamó subcampeón de Galicia en el salto de longitud.

“No contaba con tanto”, reconocía ayer el atleta estradense. “Quise ir para pasarlo bien y acabé con dos oros una plata. Es algo que no me esperaba para nada”, explica un joven de 19 años que en la actualidad compagina como puede sus compromisos de estudios con sus entrenamientos. Estudiando el ciclo de Deportes en Pontevedra solo puede reunirse con sus compañeros del Atletismo A Estrada en días festivos o bien los viernes por la tarde. Sin embargo, intenta mantenerse en forma por su cuenta. “No tengo mucho tiempo para entrenar en A Estrada pero allí allí tengo amigos y me llevo muy bien con Marcos, el entrenador, así que intento acercarme a verlos cuando puedo”, afirma.

A estas limitadas posibilidades a la hora de entrenar por sus compromisos personales se une el hecho de no contar con instalaciones para algunas de las modalidades en las que compite. “A pesar de que no tenemos pistas siempre nos fuimos apañando como pudimos”, explica. “Cuando empecé en el atletismo estaba más centrado en correr pero siempre me gustó ir probando otras cosas. Así fue como descubrí que me gustaban los concursos de lanzamiento y saltos. Ahora, al no poder entrenar tanto, me he centrado en estas pruebas porque el nivel de los corredores es muy alto”.

En cuanto a sus medallas en el Gallego, Ruibal admite que no contaba con mucha resistencia en cuanto a rivales, con poca participación en la mayor parte de las pruebas. “Llega un momento en el que aparecen nuevos compromisos y la gente lo va dejando. En esta ocasión, no había mucho nivel”,asegura.