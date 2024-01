Cádiz será la sede que acoja del 9 a 11 de febrero las Fases Oro y Plata del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en las categorías Sub-14 y Sub-16 masculinas. Hasta allí viajarán las Selecciones Gallegas para disputar la Fase Plata tras no poder lograr el billete para la Fase Oro en la primera fase clasificatoria que tuvo lugar en Vigo. Los combinados gallegos, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a esta fase, regresarán hoy por la tarde a los entrenamientos. Lo harán en el estadio Manuel Anxo Cortixo y con varios jugadores de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en sus convocatorias.

Entre los habituales con Galicia destaca sin embargo un estradense que vivirá su estreno en una convocatoria de la Selección Gallega Sub-16. Se trata del lateral zurdo del Conxo, Xián Diéguez, quien peleará por hacerse un sitio entre los elegidos por David Páez para la fase del Nacional. No se trata sin embargo de la primera vez que Xián acude a una concentración del combinado gallego. Tal y como él mismo recuerda ya entrenó con Galicia una vez hace dos años, aunque en esa ocasión lo hizo con la selección Sub-14.

El lateral estradense reconocía ayer que esta convocatoria había sido una sorpresa para él, ya que siempre es complicado saber si la selección te está siguiendo. “Será una bonita experiencia. Es algo que me hace ilusión”, admitió el jugador, que no estará solo en esta concentración. En la lista de convocados está también su amigo el estradense Manuel Blanco, compañero suyo en el Conxo. Ambos formaron parte de una de las más prometedoras generaciones salidas de la Escola Estrada de Fútbol Base en los últimos años. Con el salto al fútbol 11, varios de estos futbolistas decidieron dar el salto a equipos infantiles de otras canteras. “Cuando subimos aquí no había muy buen equipo y dos de mis amigos, Manuel Blanco y Anxo Barbosa se iban para el Conxo, así que fui con ellos para allí”, recuerda. En el Conxo Xián se hizo con un puesto fijo en el lateral, tanto en infantiles como ahora en cadetes.

Xián y Blanco se pondrán hoy a las órdenes del entrenador del Estradense, David Páez, en el entrenamiento de la selección Sub-16, mientras que otro estradense, Damián Peiteado, lo hará con la Sub-14. Dentro de esta categoría también estará un jugador dezano, David Sueiro, jugador que milita esta temporada en el Celta.